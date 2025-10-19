Rablás történt a párizsi Louvre múzeumban, kiderült, miket loptak el

Cikkünk frissül.

Franciaország kulturális minisztere közölte, rablás történt a párizsi Louvre-ban, a világ egyik leghíresebb múzeumában – írja a BBC.

Rachida Dati szerint sérülésről nem érkezett jelentés. A miniszter azt írta, a közösségi oldalán:

A múzeumi csapatokkal és a rendőrséggel együtt a helyszínen vagyok. A nyomozás folyamatban van.

A Louvre Múzeum hivatalos X-fiókján azt írta, hogy „kivételes okok miatt ma zárva tart”.

A francia Le Parisien lap arról ír, hogy a nyomozás előzetes megállapításai szerint a bűnözők csuklyával a fejükön jutottak be a Szajna folyó felől a múzeum épületébe, ahol építési munkálatok folytak. A teherliftet használták és közvetlenül az Apollo Galériába mentek. Miután betörték az ablakokat, két férfi bejutott az épületbe, míg egy harmadik kint maradt.

A tolvajok kilenc darabot loptak el Napóleon és a cárné ékszergyűjteményéből: egy nyakláncot, egy brosst, egy tiarát és egyebeket.

A Le Parisien információi szerint

az egyik ékszert a szabadban megtalálták. Úgy vélik, hogy Eugénia császárné felbecsülhetetlen értékű koronája, amely megsérült.

Ezeket Napóleon és a francia uralkodók vitrinjeiben helyezték el.

Ugyanakkor a Louvre belső forrásai szerint a gyűjtemény legnagyobb gyémántját, a híres Regent-et – amely több mint 140 karátot nyom –, nem lopták el.