Trump segít, ha Oroszország megtámadja Lengyelországot vagy a balti államokat

Védelmébe venné az USA Lengyelországot és a balti államokat egy orosz támadás esetén – írja az Independent című brit lap Donald Trump szavaira hivatkozva. Az amerikai elnököt Charlie Kirk temetése előtt kérdezték újságírók. Az amerikai elnöknek feltett riporteri kérdés a lap szerint úgy hangzott: „Segíteni fog Lengyelország és a balti államok védelmében Oroszországgal szemben, ha Oroszország tovább fokozza támadásait?” Trump erre úgy válaszolt:

Igen, segíteni fogok.

Az elmúlt hetekben több orosz behatolás történt NATO-tagállamok légterébe. Különösen nagy feltűnést keltettek a Lengyelország területére való orosz berepülések, de Románia, múlt pénteken pedig Észtország is sorra került.

Pénteken három orosz MiG-31 vadászgép engedély nélkül hatolt be Észtország légterébe, és összesen 12 percig maradt ott, mielőtt visszavonulásra kényszerült.

A NATO Észak-atlanti Tanácsa kedden ül össze, hogy áttekintse a teendőket Oroszország észt légtérbe való behatolásával kapcsolatban – közölte a Reuters hírügynökséggel két, az ügyre rálátó forrás. Az ülés időpontját eddig nem lehetett tudni, csak azt, hogy a tanácskozás ezen a héten lesz.

Észtország a Washingtoni Szerződés 4. cikkeje alapján kért konzultációt az incidens után, amelyet „példátlanul pimasz” behatolásnak minősített.

Ukrajnában hétfőre virradóra mindeközben folytatódtak az orosz csapások. Hétfőn hajnalban egy Zaporizzsja elleni támadásban három ember meghalt – Ivan Fedorov kormányzó. A hétszázezer fő lakosú város elleni támadásban 15 lakóépület, 10 magánlakás és nem lakáscélú épület rongálódott meg. Az orosz erők a kormányzó szerint legalább 10 légibombát használtak a támadásban.

Az ukrán légierő közölte, hogy éjszaka 132, Oroszország által indított drónt lőtt le, és hét helyszínen kilenc drón becsapódását regisztrálta.

A szumi régióban különböző dróncsapások két embert megsebesítettek az elmúlt napokban, emellett polgári infrastruktúrát és magánlakásokat is megrongáltak az ottani kormányzó szerint. A kijevi régiót ért támadás egy embert sebesített meg, és lakóépületeket valamint magánlakásokat rongált meg – közölték a mentőszolgálatok.

Az MTI eközben arról közölt hírt, hogy az orosz légvédelem 114 ukrán drónt lőtt le, vagy fogott el Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán az orosz védelmi minisztérium szerint,