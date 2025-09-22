charlie kirktemetésdoald trump
„Megbocsátok neki, mert Krisztus is így tett volna” – Charlie Kirk özvegye a gyászszertartáson

Patrick T. Fallon / AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 22. 06:46
Patrick T. Fallon / AFP

Több tízezer gyászoló jelenlétében tartottak gyászszertartást vasárnap délután a másfél hete merényletben meggyilkolt jobboldali amerikai infuelszerre, Charlie Kirkre emlékezve. Donald Trump amerikai elnök a gyilkosságot az emlékünnepségen  a gyilkosságot minden konzervatív eszmény elleni támadásnak minősítette.

Az arizonai Glendale-ben található State Farm Stadionban megtartott gyászeseményen felszólalók közül többen a megbocsátásra, egységre szólítottak fel, mások harcra és megtorlásra, egy dologban a republikánus vezetők azonban egyetérteni látszanak: Kirk meggyilkolása fordulópont kell, hogy legyen, a vallásos konzervatívok újjáéledésének kezdete.

„Charlie szenvedélyesen el akarta érni és meg akarta menteni a Nyugat elveszett fiait, azokat a fiatal férfiakat, akik úgy érzik, hogy nincs irány, cél, nincs hitük és okuk az életre” – mondta Erika Kirk, a meggyilkolt özvegye. „Charlie segíteni akart azoknak a férfiaknak, akik figyelemelterelő dolgokra pazarolták az életüket, és azoknak, akiket a harag, a düh és a gyűlölet emésztett. Azt akarta, hogy otthonra leljenek a Turning Point USA-nál (ez volt Kirk nonprofit szervezete – a szerk.), és amikor a campusra ment, meg akarta mutatni nekik egy jobb utat és egy jobb életet, ami ott volt a kezükben. Meg akarta mutatni nekik.” Kirk özvegye szerint a néhai férje „olyan fiatal férfiakat akart megmenteni, mint az, aki elvette az életét”. Beszédében az özvegy úgy fogalmazott:

Megbocsátok neki, mert Krisztus is így tett volna, és Charlie is így tett volna. A válasz nem a gyűlölet. Az evangéliumból tudjuk, hogy a válasz a szeretet, és mindig a szeretet, a szeretet az ellenségeink iránt és azok iránt, akik üldöznek minket”.

Donald Trump a beszédében elítélte a „radikális baloldali őrülteket”, a temetési gyűlést pedig a régi idők újjáéledéseként jellemezte.

„Ő egy nemes szellemű misszionárius volt, akinek nagy, nagy célja volt” – fogalmazott az amerikai elnök. „Nem gyűlölte ellenfeleit, hanem a legjobbat akarta nekik. Ebben nem értek egyet Charlie-val. Én gyűlölöm az ellenfeleimet. És nem akarom nekik a legjobbat. Sajnálom. Sajnálom, Erika. De most talán Erika beszélhet velem és az egész csoporttal, és talán meg tudnak győzni arról, hogy ez nem helyes. De nem tudom elviselni az ellenfelemet” – magyarázta.

„Az Igazságügyi Minisztérium is nyomozást indított a radikális baloldali őrültek hálózata ellen, akik finanszírozzák, szervezik, szítják és követik el a politikai erőszakot” – mondta Trump. „És úgy gondoljuk, hogy sokukat ismerjük. De a bűnüldözés csak a kezdete lehet a Charlie meggyilkolására adott válaszunknak” – tette hozzá.

„Az amerikai politikában egyik oldal sem rendelkezik monopóliummal a zavart vagy félrevezetett emberek felett, de van egy része a politikai közösségünknek, amely úgy véli, hogy monopóliuma van az igazságra, a jóságra és az erényre, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy monopóliuma van a hatalomra, a gondolkodásra és a szólásszabadságra is” – mondta. „Nos, ez már nem így van. Nagyon gyorsan fordultunk meg. Tragikus módon az ilyen és az utah-i eseményekhez hasonló atrocitások végső soron az ilyen gondolkodásmód következményei” – fejtegette beszédében Trump.

A 31 éves Kirk központi szerepet játszott a Donald Trumpot pajzsára emelő MAGA mozgalomban, amelynek vezetői is részt vettek a temetésen, köztük Donald Trump elnök, JD Vance alelnök, számos kabinet tag és a techmilliárdos, Elon Musk is. A felszólalók többsége a Kirkre való emlékezésre szánt idejét arra is felhasználta, hogy érveket sorakoztasson fel az amerikai konzervativizmus mellett, amelynek középpontjában – állításuk szerint – a kereszténység, a házasság, a gyermekvállalás és a nyílt vita áll.

