Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megérkezett a csúcstalálkozónak helyszínt adó Anchorage városába, Alaszka államba. Az amerikai elnök egy hosszú vörös szőnyeg végén fogadta orosz kollégáját, akivel a repülőből kiszállva kezet rázott.

Később együtt felmásztak egy „Alaska 2025” feliratú pódiumra is, ahol még egyszer kezet fogtak, majd távoztak a közös ebédre.

A két vezető a 300 ezres Anchorage melletti Elmendorf-Richardson Közös Bázison fog tárgyalni egymással. Az orosz elnöki szóvivő szerint a tárgyalás hosszú órákig is eltarthat.

Trump felszállás előtt annyit írt a közösségi oldalán, hogy „nagy a tét”, majd az Air Force One fedélzetén beszélgetett újságírókkal. Azt mondta, hogy Putyin „okos fickó”, és „jól kijönnek egymással”, „mindkét fél nagy tisztelettel viseltetik a másik iránt”, és úgy gondolja, hogy a tárgyaláson „valami fog történni”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a találkozó előtt azt írta, számítanak Amerikára. Korábban közölte, hogy egy esetleges tűzszüneti megállapodás részeként sem engednek át területeket Oroszországnak, ám Trump ezzel szemben azt állította, hogy az államhatárok újrarajzolása is terítéken lehet pénteken.

Orosz részről Putyin beiktatott egy megállót az alaszkai csúcstalálkozóra menet, ahova külügyminisztere, Szergej Lavrov szovjetuniós pulóverben érkezett.

