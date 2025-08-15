Putyin beiktatott egy megállót az alaszkai csúcstalálkozóra menet

Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcstalálkozóra menet megállt Magadanban, ahol városfejlesztési és ipari létesítményeket tekint meg, írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Az orosz elnök az orosz városban találkozik Szergej Nozsov kormányzóval is.

Donald Trump a tervek szerint pénteken Alaszkában fogadja Vlagyimir Putyint. Az oroszok korábban arról beszéltek, hogy Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart.

A tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd. A Telegraph ugyanakkor arról értesült, hogy Trump többek között azt is javasolhatja Putyinnak, hogy Oroszország hozzáférést kapjon Alaszka természeti erőforrásaihoz.