donald trumpvlagyimir putyinalaszkatrump-putyin csúcs
Nagyvilág

Putyin beiktatott egy megállót az alaszkai csúcstalálkozóra menet

Vyacheslav Prokofiev / AFP
24.hu
2025. 08. 15. 09:33
Vyacheslav Prokofiev / AFP

Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcstalálkozóra menet megállt Magadanban, ahol városfejlesztési és ipari létesítményeket tekint meg, írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Az orosz elnök az orosz városban találkozik Szergej Nozsov kormányzóval is.

Donald Trump a tervek szerint pénteken Alaszkában fogadja Vlagyimir Putyint. Az oroszok korábban arról beszéltek, hogy Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart.

A tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd. A Telegraph ugyanakkor arról értesült, hogy Trump többek között azt is javasolhatja Putyinnak, hogy Oroszország hozzáférést kapjon Alaszka természeti erőforrásaihoz.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Élve akarták felgyújtani az embereket" – felgyújtották a kormánypárt irodáját tüntetők Újvidéken
Szabad Európa: nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testén az ukrán ombudsman szerint
Kirúgták a német vasút vezetőjét, mert túl sokat késtek a vonatok
Trump a Putyinnal való találkozásról: Lesz cserebere a határok és a területek körül
Újabb Lázár-trükk: nincs esélyük a külföldi útépítőknek, de Mészároséknak sem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik