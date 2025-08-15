lavrovtrump-putyin csúcsdonald trumpvlagyimir putyin
Nagyvilág

Lavrov Szovjetunió-feliratú pulóverben érkezett a Trump-Putyin csúcsra

2025. 08. 15. 12:22
Szergej Lavrov is megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójára, és az alábbi videón látható, hogy az orosz külügyminiszter egy „CCCP” (Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, azaz Szovjetunió) feliratú pulóverben jelent meg a helyszínen.

Donald Trump a tervek szerint pénteken Alaszkában fogadja Vlagyimir Putyint. Az oroszok korábban arról beszéltek, hogy Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart.

A tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd. A Telegraph ugyanakkor arról értesült, hogy Trump többek között azt is javasolhatja Putyinnak, hogy Oroszország hozzáférést kapjon Alaszka természeti erőforrásaihoz.

