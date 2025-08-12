Van-e okunk bármit remélni az alaszkai csúcstól? – azt a szakértőt kérdeztük, aki már tárgyalt Putyinnal

Pénteken – ha nem jön semmi közbe – Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A csúcstalálkozó témája az orosz-ukrán háború lesz. Trump várhatóan békeszerződést javasol, mely szerint Kijevnek területeket kellene feladnia: Moszkva megkapná a Donbaszt és a Krím-félszigetet, cserébe kivonná a csapatait Ukrajna más részeiről.

Trump előre jelezte, hogy a megállapodás „némi területcserét” is magában foglal majd – így próbálva nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, akinek azt üzente:

készüljön fel, hogy valamit alá kell írnia.

Az amerikai elnök korábban határidőt szabott Putyinnak, hogy megállapodjon Ukrajnával a tűzszünetről, ám ez a határidő lejárt, és Trump ultimátumát semmilyen szankció nem követte.

A brit Telegraph szerint Zelenszkij állítólag jelezte az európai vezetőknek, hogy hajlandó lenne lemondani azon területekről, melyeket Moszkva az ellenőrzése alatt tart, ám ezt az értesülést hivatalosan még senki nem erősítette meg.

Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Keir Starmer brit kormányfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Alexander Stubb finn elnök közben közös nyilatkozatban támogatták, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen. És miközben az európai vezetők lázas egyeztetésekbe kezdtek egymással és az amerikai tárgyalófeleikkel az alaszkai csúcs előtt, addig Szijjártó Péter, a magyar külügyek irányítója az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Trump-Putyin találkozóról.

Ráadásul Magyarország megakadályozta az EU tagállamok egységes kiállását Ukrajna mellett, amire Orbán Viktor kedd reggel reagált. A magyar miniszterelnök megjegyezte:

mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot.”

Orbán három pontban foglalta össze az álláspontját:

„A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról. Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.”

Hétfőn Trump arról beszélt, hogy kikérte Orbán véleményét arról: Ukrajna legyőzheti-e Oroszországot. A magyar kormányfő állítólag azt válaszolta: Oroszország „háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó.” Majd hozzátette:

Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni.

A pénteki csúcs előtti legfontosabb egyeztetés szerdán várható, amikor Zelenszkij videókonferencián tárgyal majd Donald Trumppal, JD Vance-szel, az európai és a NATO-vezetőkkel – ezt az eseményt a német kancellár, Friedrich Merz kezdeményezte.

Lapunk Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt kérdezte arról, hogy mi várható a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozótól. A Magyar Atlanti Tanács főtitkára a következő választ adta: