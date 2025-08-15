Zelenszkij a Trump-Putyin csúcs előtt: Itt az ideje, hogy véget érjen a háború

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában reagálta közelgő amerikai-orosz csúcsra.

Közölte, hogy még ma várja az ukrán hírszerzési szolgálatok jelentését „az orosz fél jelenlegi szándékairól és az alaszkai találkozóra való felkészüléséről”.

Donald Trump amerikai elnök, aki rövidesen orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint fogadja Alaszkában, felszállás előtt annyit írt a közösségi oldalán, hogy „nagy a tét”. Erre reagálva Zelenszkij azt írta,

Valóban, nagy a tét.

A legfontosabb, hogy ez a találkozó valódi utat nyisson egy igazságos béke felé, és érdemi párbeszédet teremtsen a vezetők között egy jövőbeni háromoldalú találkozón – Ukrajna, az Egyesült Államok és az orosz fél részvételével.”

Úgy folytatta: „Itt az ideje, hogy véget érjen a háború, és ehhez a szükséges lépéseket Oroszországnak kell megtennie. Számítunk Amerikára. Mi pedig – ahogy mindig – készek vagyunk a lehető leghatékonyabban dolgozni.”

Zelenszkij korábban közölte, hogy nem engedik át Oroszországnak a Donbaszt egy esetleges tűzszüneti megállapodás részeként. Az ukrán elnök úgy érvelt, hogy ez az oroszoknak egy ugródeszka lenne egy jövőbeli offenzívához, ám Trump ezzel szemben azt állította, hogy az államhatárok újrarajzolása is terítéken lehet pénteken. „Nem akarom használni az osztozkodás szót, másfelől ez nem is olyan rossz ide, ugye? Lesz cserebere a határok és a területek körül. Olyan ez, mint egy sakkjátszma” – mondta Trump a találkozó előtti napon.

(The Guardian)