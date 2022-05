„Belehalt a gyászba” a texasi iskolában lelőtt tanárnő férje

Szívinfarktust kapott és meghalt a Texas állambeli Uvalde városának általános iskolájában történt lövöldözésben megölt egyik tanárnő férje – jelentette csütörtökön a The Daily Wire című portál regionális sajtóértesülésekre hivatkozva.

– közölte Ernie Zuniga, a KABB San Antonio Fox regionális televízió riportere.

– tette hozzá.

Irma Garcia a tájékoztatás szerint 23 éve tanított a Robb Általános Iskolában, ahol 2019-ben az év tanárnőjének jelölték.

A nő unokaöccse megerősítette a hírt a Twitteren. Mint fogalmazott, Joe Garcia a gyászba halt bele felesége halála után.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022