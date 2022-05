A 911-et tárcsázta a 10 éves kislány, amikor végzett vele a texasi tömeggyilkos

Hősként emlékeznek a keddi texasi általános iskolai lövöldözésben elhunyt 10 éves Amerie Jo Garzára, aki pillanatokkal a halála előtt tárcsázta a 911-es segélyhívó vonalat.

Amerie Jo egyike annak a 19 gyermeknek, akit az Uvalde városában található Robb Általános Iskolában különös kegyetlenséggel megölt egy 18 éves helyi férfi.

A lány nagymamája, Berlinda Irene Arreola a The Daily Beast című lapnak adott interjújában elmondta, unokája elképesztő bátorságról tett tanúbizonyságot, ugyanis ahogy betört osztálytermükbe az elkövető Salvador Ramos, elővette a telefonját és segítséget hívott.

– mondta a nagymama.

Hozzátette, Ameria Jo mindig mindenkinek próbált segíteni, hatalmas szíve volt.

A kislány két héttel ezelőtt ünnepelte 10. születésnapját.

Angel Garza confirms death:

“Thank you everyone for the prayers & help trying to find my baby. She’s been found. My little love is now flying high with the angels above. Please don’t take a second for granted. Hug your family. Tell them you love them. I love you Amerie jo” 🙏🏽 pic.twitter.com/O9Vu0ThPyF

— Mireya Villarreal (@ABCMireya) May 25, 2022