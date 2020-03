Lehet még hova szigorítani a kijárási korlátozást

A szomszédos országokkal összehasonlítva a Magyarországon szombattól elrendelt kijárási korlátozás nem nevezhető a legszigorúbbnak, ugyanakkor az is látszik, hogy a tapasztalatokra alapozva ollózták össze azt.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy március 28. és április 11. között kijárási korlátozást rendelnek el. Az intézkedés részletei nem sokkal később jelentek meg a Magyar Közlönyben. Ezek közé tartozik, hogy csak az egy háztartásban élők sétálhatnak együtt, másoktól másfél méter távolságot kell tartani, a 65 évnél idősebbek pedig az élelmiszerüzleteket, drogériákat, piacokat, gyógyszertárakat csak 9 és 12 óra között látogathatják, amikor viszont más nem mehet be ezekbe. A kijárási korlátozás további részletszabályait ide kattintva olvashatja.

Kijárási korlátozásokat a koronavírus-járvány európai kirobbanása óta egyre több ország vezet be saját hatáskörben, változó szigorral, attól függően, hogy milyen súlyos a helyzet az adott országban. A Magyarországgal szomszédos államok kivétel nélkül nálunk korábban vezettek be hasonló intézkedéseket. És noha jelentős különbségek vannak, sok hasonlóság is felfedezhető, ami már csak azért sem véletlen, mert a kormány az elmúlt időszakban többször hangsúlyozta, hogy folyamatosan egyeztet a környező országokkal a védekezést illetően, a lépéseket pedig próbálják összehangolni, illetve példát vesznek róluk a védekezésben.

Hova mehetek szombattól, és hova nem? Sportolni már csak egyedül lehet, enni csak otthon. Vehetünk-e tévét, mehetünk-e temetőbe? Vannak még nyitott kérdések a szombaton életbe lépő kijárási korlátozással kapcsolatban. A többit igyekezzük megválaszolni.

Sok a közös pont

A 65 évesnél idősebbek védelme mindenhol kiemelt fontosságú. Szlovákiában hazánkhoz hasonlóan külön vásárlási időszakot határoztak meg ennek a korosztálynak, ami reggel 9-től 12 óráig tart, Romániában számukra csak 11 és 13 óra között engedélyezett a kijárás, Szlovéniában pedig ingyen maszkot kapnak az élelmiszerüzletekbe lépés előtt, máshová pedig nem is mehetnek el otthonaikból. Ennek az az oka, hogy bár az idősebbek nem terjesztik jobban másnál, betegséget, sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a fiatalok.

A szomszédos országok kijárási korlátozásai abban is egybecsengenek a magyarországi rendelettel, hogy csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen munkavégzéshez, halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak, háziállataik vagy saját mozgásigényüket elégítik ki, esetleg élelmiszert vagy gyógyszert kell beszerezniük.

Ausztriában és Horvátországban megtiltották az öt embernél népesebb összejöveteleket. Magyarországon a pénteken megjelent értelmében ugyan a találkozások létszámát konkrétan nem korlátozzák, ezt gyakorlatilag ellehetetleníti az a pont, hogy csak az egy háztartásban élők sétálhatnak együtt és mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és még az utcán is legalább másfél méteres távolságot tartani mindenki mástól.

Magyarországon a határozat szerint 5000 és 500 ezer forint között lehet a bírság annak, aki megsérti a kijárási korlátozást, és ez más országokban sincs másként. A horvát hatósági ellenőrök az elmúlt napokban számos esetben állapítottak meg szabálytalanságokat, és róttak ki több tízezer kunás, átszámítva akár félmillió forintos büntetéseket is az elmúlt napokban. Az osztrák rendőrség tájékoztatása szerint egyes tilalmak megszegőire 2180 euróig, közel 700 ezer forintig terjedő közigazgatási büntetéseket szabhatnak ki. Romániában kijárási korlátozás megsértése miatt eddig 13 600 embert bírságoltak meg átlagosan 1270 lejjel (92 ezer forinttal). A kormányzati kommunikáció szerint itthon sem cél a bírságolás, de azok ellen fel fognak lépni, akik szabályt szegnek.

Nem újdonság a szomszédos országokkal összehasonlítva az sem, hogy a korlátozás értelmében a vendéglátó üzletben csak az ott dolgozó tartózkodhat, ezzel gyakorlatilag az éttermek, kocsmák teljesen lehúzzák a rolót, kivéve, ha házhoz szállítanak vagy ki tudják adni az ételeket elvitelre.

Fertőzöttek száma a szomszédos országokban péntek délután Ausztria: 7317 fertőzött, 58 halálos áldozat

7317 fertőzött, 58 halálos áldozat Románia: 1292 fertőzött, 24 halálos áldozat

1292 fertőzött, 24 halálos áldozat Szlovénia: 632 fertőzött, 9 halálos áldozat

632 fertőzött, 9 halálos áldozat Horvátország: 551 fertőzött, 3 halálos áldozat

551 fertőzött, 3 halálos áldozat Szerbia: 457 fertőzött, 8 halálos áldozat

457 fertőzött, 8 halálos áldozat Szlovákia: 269 fertőzött, nincs halálos áldozat

269 fertőzött, nincs halálos áldozat Ukrajna: 226 fertőzött, 5 halálos áldozat

Van még bőven opció

Ha csak a környező országokat vizsgáljuk, akkor sok olyan intézkedést is találni azért, amit nem vett át egyik kormány a másiktól, és például a magyar határozatban sem fellelhető.

Ilyen például az is, hogy Szlovákiában vasárnaponként még az élelmiszerüzletek, drogériák, trafikok és állateledel-kereskedések is zárva lesznek, a forgalmas helyeken mérni kezdik az ott lévők testhőmérsékletét és kötelezővé tették a védőmaszk viseletét a közterületeken és a bevásárlóközpontokban. Utóbbi azért is érdekes, mert Müller Cecília országos tiszti főorvos csütörtökön arról beszélt, hogy a maszk hordása adott esetben az egészséges embereknek még árthat is. (Erről persze a kormányban is megoszlanak a vélemények valószínűleg, hiszen a kormányfő Facebook-oldalára pénteken felkerült videón az látszik, hogy az operatív törzs ülésén Müller mellett Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár ül, történetesen maszkban.)

Szintén szlovákiai, a kijárási korlátozáshoz kapcsolható intézkedés az is, hogy az idei írásbeli érettségi biztosan elmaradnak, a szóbeliket későbbre tolják. A magyarországi érettségikkel kapcsolatban nem született még döntés, de elképzelhető hasonló forgatókönyv, ha a járvány elhúzódik.

Ami a lakhely elhagyását illeti, Müller Cecília pénteki sajtótájékoztatóján azt a tájékoztatást adta, a munkába tartóknak nem szükséges igazolást kérniük a munkáltatóiktól. Ezzel szemben Romániában a lakás elhagyásának indokáról minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozatot kell felmutatni a rendfenntartóknak. Ennek hiánya büntetést vonhat maga után.

Ukrajnában, ahol eddig 226 fertőzöttről tudnak, leálltak a metrók a nagyvárosokban és péntekről szombatra virradóan lezárják a határaikat még saját állampolgáraik előtt is. Ezt azzal indokoltak, hogy az ország vezetése nehéz választás elé került, döntenie kellett a még külföldön maradtak és az országon belül lévő 40 millió állampolgár biztonsága között. Magyarországra egyelőre a magyar állampolgárok még beléphetnek.

Szlovénia drákói szigorítása az volt, hogy leállították a tömegközlekedést az országban és a repülőtereket is bezárták, ami példátlan a térségünkben.

A Magyarországon most elrendelt kijárási korlátozásban semmi kirívó vagy nincs, láthatóan más országok tapasztalatára alapozva ollózták azt össze a járvány jelenlegi helyzetével egyensúlyban, és a kormány hagyott még magának mozgásteret a nehezebb időkre. Ez ugyanakkor a fertőzések számának emelkedésével, a járvány terjedésével egyik napról a másikra is változhat akár. A legsúlyosabb a szinte teljes kijárási tilalom bevezetése lehet majd, ami Olaszországban és Spanyolországban is érvényben van, Olaszországban a múlt hétvégén döntöttek arról, hogy a létfontosságú üzemek, valamint az élelmiszerboltok és a patikák kivételével minden leáll, és már az egyéni sportolás, például a futás sem engedélyezett.

