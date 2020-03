Hova mehetek szombattól, és hova nem?

Sportolni már csak egyedül lehet, enni csak otthon. Vehetünk-e tévét, mehetünk-e temetőbe? Vannak még nyitott kérdések a szombaton életbe lépő kijárási korlátozással kapcsolatban. A többit igyekezzük megválaszolni.

Orbán Viktor pénteken bejelentette, hogy a kormány március 28. és április 11. között, vagyis szombattól kijárási korlátozást rendel el az ország egész területére. Nem kijárási tilalomról van szó, de alaposan megszabják, hogy hová mehetünk, és kivel, esetenként azt is, hogy mikor. Azt pedig a családtagjainkat kivéve minden esetben meghatározzák, hogy másoktól milyen messze kell lennünk.

Az elvárt távolság másfél méter, vagyis ilyen messze sétálhatunk el mások mellett az utcán, és ezt a távolságot még a tömegközlekedésben is tartani kell (nem lesz nehéz, a budapesti járművek kihasználtsága például tíz százalék alá csökkent). Csak a velünk egy háztartásban élőkkel nem kell erre a korlátozásra figyelnünk.

Emellett a rendelet szerint mindenki köteles a más emberekkel való érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, vagyis kerülni a kijárást minden olyan esetben, amikor az nem nélkülözhetetlen, de legalábbis szükségszerű. A rendelet szabályait tételesen megtalálják ebben a cikkben, magát a rendeletet pedig .pdf fájlban itt lehet elolvasni.

Most néhány gyakorlati példán keresztül magyarázzuk el, hogyan változtatja meg az életünket az új szabályozás, azaz hová mehetünk és hová nem szombattól.

Vásárolni még sok mindent tudunk

Az egyik legfontosabb változás, hogy nem mehetünk bevásárolni akkor, amikor szeretnénk. A kormányrendelet szerint a 65 évnél idősebbek az élelmiszerüzletekben, a drogériákban, a piacokon és a gyógyszertárakban is csak 9 és 12 óra között tartózkodhatnak. Ebben az idősávban a 65 évnél fiatalabbak nem vásárolhatnak, nekik tehát a nap többi részében kell megoldaniuk a beszerzést.

Más módon az alapvető cikkek kereskedelmét nem korlátozzák, és a háziállatainknak is be tudunk vásárolni, mivel az állateledel-boltok nyitva tarthatnak, ahogyan a benzinkutak, a trafikok, sőt a fodrászok és a manikűrösök, valamint a tisztítók, a gépjármű- és kerékpárszervizek is. Ezekbe tehát továbbra is bemehetünk. Kinyitnak a műszaki cikkeket és az építőanyagot áruló üzletek is, noha a rendeletből nem teljesen világos, hogy ezekben csak a munkavégzéshez szükséges dolgokat lehet-e megvenni, vagy továbbra is vásárolhatunk tévét és hűtőt, de mivel nyitva lesznek, a célhoz kötöttséget nehéz lenne ellenőrizni, így valószínűleg ezekben nem lesz semmilyen korlátozás.

A rendeletből következően a bevásárlóközpontok biztosan nyitva lesznek, hiszen ezekben számos, a kivételek közé tartozó üzlet működik. A ruhaboltok felkeresése viszont nincs nevesítve a jogszabályban mint a kijáráshoz szükséges alapos indok, így ezekbe elvileg nem mehetünk be. Igaz, a rendelet kötelezővé sem teszi a bezárásukat (már csak azért sem, mert valójában nem a kereskedelmet korlátozza, mint amikor a 3 órás bezárást elrendelték, hanem az emberek mozgását), és lapunknak több, ruházati termékeket áruló boltból is azt válaszolták, egyelőre úgy készülnek, hogy szombaton kinyitnak, de ez még változhat az üzletvezetés döntésétől vagy a pontosító rendeletektől függően. Beszéltünk könyvesboltokkal is. Mivel a könyvvásárlás sem tartozik a rendeletben engedélyezett tevékenységek közé, volt olyan, ahol azt válaszolták, hogy két hétre biztosan bezárnak. Máshol még nem született meg ez a döntés.

Ami biztos: a személyes megjelenést igénylő hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai ügyintézés folytatódhat, tehát a bankfiókok, posták nyitva lesznek.

Sportolni csak egyedül és a szabadban lehet, enni csak otthon

Komoly változás, hogy a vendéglátóhelyek (a gyorséttermeket is ideértve) ezután már délután 3-ig sem lehetnek nyitva, kizárólag elvitelre adhatnak ételt, illetve házhozszállítást kérhetünk.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy

jóformán az összes felszolgáló elveszíti az állását átmenetileg.

A rendelet szerint sportolni szabad, de már csak a szabadban és egyedül. Ez leginkább a magányos futást jelenti. Emellett a kutyasétáltatás sem ütközik akadályba.

Bezárnak a sportpályák, a konditermek és az uszodák. A séta és a kirándulás továbbra sem tiltott, de ebben az esetben is az az elvárás, hogy egyedül, illetve azokkal gyalogoljunk, akikkel egy háztartásban élünk, minden más esetben tartani kell a másfél méteres távolságot. És még ez esetben is azt mondja a rendelet, hogy lehetőleg a zöldterületeken sétáljunk, tehát ne a Nagykörúton.

Ami a rendeletből egyértelműen kiolvasható, hogy minden csoportos tevékenység tiltott. Tehát nem lehet barátokkal biciklizni, kirándulni menni, kizárólag egyedül vagy a szűk családdal, azokkal, akikkel együtt élünk.

Ami nem változik: dolgozni mehetünk

A munkahelyünkre változatlanul bemehetünk dolgozni, és ehhez munkáltatói igazolásra sincs szükség. A gyerekeket is be lehet vinni az iskolákba, ha egy szülő nem tudja megoldani a felügyeletet.

A gyerekeket továbbra is le lehet vinni a szabadba (a játszóterek persze jó ideje zárva vannak), és a szülői jogok és kötelezettségek ellátását máshogy sem korlátozzák (tehát például bárki meglátogathatja a gyermekét, ha nem vele egy háztartásban él). Emellett igénybe lehet venni az egészségügyi ellátást a gyógyító tevékenységen túl is (vagyis el lehet menni pszicho- és fizioterápiára, gyógytornára).

Kérdőjelek

A házasságkötéseket és a temetéseket szűk családi körben továbbra is meg lehet tartani, de az például egyelőre nem világos, hogy a rokonaink, ismerőseink sírjához kimehetünk-e. Utalás nincs erre a rendeletben, és értelmezés kérdése, hogy kisétálni a temetőbe „egyéni szabadidős célú gyalogos közlekedésnek”, esetleg hitéleti tevékenységnek minősül-e, amiket engedélyez a jogszabály.

Több olvasónk is érdeklődött, hogy a telkére, hétvégi házába lemehet-e. A rendelet erre nem ad iránymutatást, de az valószínű, hogy a saját ingatlanját továbbra is bárki felkeresheti – kijárni viszont onnan is csak hasonló célból lehet, mint a lakásból.

A kormány hangsúlyozta, hogy az érintkezések számának további csökkentése a cél, nem a büntetés, ezzel együtt a rendelkezések megsértése 5000 és 500 000 ezer forint közötti szabálysértési bírsággal járhat.

