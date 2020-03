Orbán Viktor: Kijárási korlátozást vezet be a kormány

Orbán Viktor, miniszterelnök a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy március 28. és április 11. között kijárási korlátozást rendelnek el Magyarország egész területén.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a két hétre szóló intézkedést rögzítő rendeletet már alá is írta, ami pontosan meghatározza majd azokat az okokat, kivételeket, amelyek alapján ki lehet menni otthonról. Az alapos indokok közt lesz például az, hogy továbbra is gyerekeket be lehet vinni az iskolákba, ha szülő nem tudja megoldani a felügyeletét. Fontos, hogy a korlátozás idején az otthonokat csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása miatt lehet majd elhagyni. A szociális távolság – másfél méter – megtartásával az egészségügyi sétát is lehetővé teszi a rendelet.

A rendelet megsértése szabálysértésnek minősül majd, ez ötezer forint feletti, akár 50 ezer forintos büntetéssel is sújtható.

Ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta:

nem az a feladat, hogy dresszírozzuk az embereket. Azt kell elnyernünk, hogy meglegyen az együttműködés. A rendőröknek segíteniük kel az embereket, hogy betartsák a szabályokat, cél nem a kikényszerítés.

Orbán Viktor kiemelte azt is, nem kijárási tilalomról van szó, de azért szigorú a szabályozás. Mint mondta, nemzetközi példák alapján hozták meg a döntést. A bajor példát vették alapul, ám annál egy kicsit szigorúbb szabályokat hoztak.

Ennek fontos része lesz, hogy az időseket és a fiatalokat el kell választani egymástól. Más idősávban tartózkodhatnak az utcán, így például napközben 9 és 12 óra között az idős korosztály látogathatja az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat. Ezzel várhatóan még inkább csökken a kontaktusok száma.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az eddigi korlátozások eredményesek voltak. Mint mondta, a járvány kitörése előtt a kontaktusszám félmillió felett volt, ez leesett a tizedére. Hozzátette:

A magyarok fegyelmezetten a társalmi érintkezések méretét tizedére csökkentették. Ez most megállt, ezért a csökkentés további előmozdítására lépett életbe a kijárási korlátozás, ami azonban hangsúlyozottan nem kijárási tilalom, amikor egy légy sem repülhet ki.

A kormányfő a politikáról szólva azt mondta, most nem a kormány-ellenzék szembenállásnak, hanem az összefogásnak van itt az ideje. Ezért reméli, mindenki felveszi az ehhez szükséges lelkiállapotot. Beszélt arról is, hogy nem sikerült négyötöddel eltérni a házszabálytól hétfőn, az ellenzék „nem” szavazata miatt, Orbán szerint viszont a járványt csak gyors cselekvéssel lehet megállítani.

Orbán az Európai Unió kekeckedőinek is üzent. Azt mondta, nem az a helyzet van, hogy „okoskodjanak itt neki” a felhatalmazási törvényről. Szerinte mivel segíteni nem tudnak, legalább ne akadályozzák őt. Szerinte az uniónak válság idején mutatkoznak meg a gyengeségei, de segítséget onnan nem kaptak. Attól függetlenül maradnak ennek a szövetségi rendszernek a tagjai.

Szó volt arról is, hogy a kijárási korlátozás mennyire érinti a gazdaságot. Erre Orbán úgy reagált:

Érinti, de most nem a gazdaság, hanem az emberek élete az első.

Egyébként újabb gazdaságvédelmi csomagon gondolkodnak, de most nem ez a legfontosabb. Majd hozzátette:

Ez egy háborús helyzet!

Arról is beszélt a kormányfő, hogy a gazdaságot kirántják majd a gödörből, de a részletekkel április közepén jelentkezik majd.

Az egészségügy helyzetéről szólva azt mondta:

Ha eléri a csúcsát a járvány, akkor tízszeres terhelésnek kell kibírnia az egészségügynek, anyagban, ágyban, lélegeztetőgépben, emberben, ennek a megszervezése zajlik most. A legnagyobb feladat ma az, hogy azokat megvédjük a fertőzéstől, akik részt vesznek a védekezésben. Ehhez azonban fegyelmezett betegekre és családtagokra van szükség. Ha jól szervezzük meg, sikerülni fog.

Hétfőtől különben egyenruhás, katonai kórházi parancsnokok jelennek meg minden kórházban, akik a készletgazdálkodást és a járványügyi szabályok betartását fogják felügyelni, de – ahogy a miniszterelnök fogalmazott – nem ők fogják megmondani, kiket kell megműteni.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt