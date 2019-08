Aktivisták tanítják tüntetni a fiatalokat a G7-csúcs előtt

Franciaországban környezetvédelmi csoportok szerveztek aktivizmus-workshopot. A résztvevők megtanultak többek között ellenállni, rendőröket blokkolni, és megtudták azt is, hogy mit kell tenniük, ha letartóztatják őket.

A hétvégi G7 találkozó előtt az ANV, az Alternatiba és a Friends of the Earth környezetvédemi aktivista csoportok rendezvényén ezernél is több aktivistát készítettek fel az erőszakmentes tüntetés módszereivel.

A BBC riportjában a csoport aktivistáit arról kérdezték, hogy nem tartják-e felelőtlennek azt, hogy civil engedetlenséget tanítanak.

Egy olyan ponton vagyunk, ahol a politikai vezetők viselkednek felelőtlenül. Nem törődni a klímával felelőtlenség. Ezért vesszük mi át a felelősséget és teszünk a klímáért. Ez felelősségteljes viselkedés

– mondta Lea Vavasseur, az ANV kordinátora.

A szervezetek több tagja ellen is tárgyalás folyik, ezért felmerül a kérdés, hogy minden módszerük legális-e.

Úgy érzem, hogy a kormány reakciója a civil ellenállással szemben egyre keményebb. De közben egyre több ember akarja elsajátítani ezeket a technikákat

– állította Felix Veve, a Facing Changes aktivistája. A képzéseken tanító aktivisták azt ígérik, hogy erőszakmentes módszereket tanítanak, de a rendőrök reakciójához igazítják a tananyagot.

Nyugtalan időket élünk, mert a rendőrség elfáradt az előző év tüntetéseitől, a baloldali aktivisták pedig megbélyegzik a rendőröket.

– mondta Christophe Rouget, az SCSI Rendőri Egyesület tagja.

Kiemelt kép: Photo by IROZ GAIZKA / AFP