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Képeken a Fülöp-szigeteki földrengés – 37 halott, 400 sebesült

Ezra Acayan/Getty Images
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 09. 10:35
Ezra Acayan/Getty Images
Emberfeletti munkát végeznek a mentőalakulatok, akik a megrongálódott infrastruktúrájú hegyvidéki területeken is folytatják a túlélők felkutatását.

A halálos áldozatok száma elérte a 37-et, 400-an pedig megsebesültek a Fülöp-szigetek déli részét sújtó erős, 7,8-as magnitúdójú földrengések következtében – írja az Al Jazeera. A magyar idő szerint vasárnap éjszaka bekövetkező katasztrófa túlélői után jelenleg is folyik a kutatás.

Túlélők után kutatnak

A legsúlyosabb pusztítás a Mindanao szigetén fekvő, 720 ezer lakosú, tengerparti General Santos városában következett be. Itt legalább 13 ember halt meg összeomlott épületek és lehulló törmelék következtében. A városban rendkívüli állapotot hirdettek: több épület összeomlott, az utcákat törmelék borítja, valamint számos elektromos vezeték is leszakadt, megrongálódott. Más tartományokban földcsuszamlás nehezíti a helyzetet.

Anyaként nehéz elfogadni, hogy a fiam még mindig odabent van

– mondta kétségbeesetten Dioslinda Deluvio kedden délelőtt egy General Santosban található, összeomlott élelmiszerbolt előtt állva, miközben várta a híreket a romok alatt rekedt fiáról. Az összeomlott bolt két túlélőjét már kimentettek, egy harmadik személynek pedig már csak a holttestét találták meg a hatóságok. További két személyt még keresnek, köztük Deluvio fiát is.

A hegyvidéki területeken a legnehezebb a mentés

Az első rengések utáni órákban több utórengés következett be, amelyek közül a legerősebb 6,5-ös magnitúdójú volt. Kisebb erősséggel ugyan, de továbbra is vannak utórengések a térségben. A földrengés miatt több országban cunamiriadót adtak ki.

„Jelenleg a kutatás és mentés a legfontosabb feladat, a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel. Az egyik legnagyobb kihívás most az, hogy eljussanak a földrengés sújtotta hegyvidéki területekre, mivel több tucat út és híd is megrongálódott – mondta a lap helyszíni tudósítója.

Ferdinand Marcos Jr., a Fülöp-szigetek elnöke közölte: mozgósították a katasztrófavédelmi szervezeteket.

A katasztrófáról készült képek az alábbi galériában tekinthetők meg:

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