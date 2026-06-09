Kifütyülték Trumpot az NBA-döntőn

Az NBA-döntő harmadik mérkőzésén hétfő este hangos füttyszóval és bekiabálásokkal fogadta a közönség Donald Trump amerikai elnököt, írja a Reuters. Trump az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki személyesen vett részt az amerikai kosárlabdaliga fináléján, melyen a New York Knicks és a San Antonio Spurs mérkőzött meg egymással.

Trump a Knicks elnökének, James Dolannek a meghívására érkezett a mérkőzésre, amit a Madison Square Garden egyik páholyából követett. Amikor a nemzeti himnusz alatt az arénában lévő kivetítőn megjelent az arca, a telt házas közönség hangos füttyszóval és pfujolással reagált, amit Trump mosolyogva fogadott.

President Trump was booed loudly by fans inside Madison Square Garden when he was shown on video screens during the national anthem prior to Game 3 of the NBA Finals on Monday night. Trump was shown for several seconds giving a military salute. The boos ended when the U.S. flag… pic.twitter.com/MK105rgSDe — CBS News (@CBSNews) June 9, 2026

„Őszintén szólva, szerintem remek volt” – nyilatkozta utólag Trump az újságíróknak a reptérről. „Arra gondolnak, amikor felém fordult a kamera? Szerintem nagyon jól sikerült” – mondta az elnök a közönség fogadtatásáráról.

Trump nemrég felállt interjút közben, és faképnél hagyta a riportert.