donald trumpnbakifütyülés
Nagyvilág

Kifütyülték Trumpot az NBA-döntőn

Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Papp Atilla
2026. 06. 09. 08:06
Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Az elnök szerint minden nagyon jól sikerült.

Az NBA-döntő harmadik mérkőzésén hétfő este hangos füttyszóval és bekiabálásokkal fogadta a közönség Donald Trump amerikai elnököt, írja a Reuters. Trump az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki személyesen vett részt az amerikai kosárlabdaliga fináléján, melyen a New York Knicks és a San Antonio Spurs mérkőzött meg egymással.

Trump a Knicks elnökének, James Dolannek a meghívására érkezett a mérkőzésre, amit a Madison Square Garden egyik páholyából követett. Amikor a nemzeti himnusz alatt az arénában lévő kivetítőn megjelent az arca, a telt házas közönség hangos füttyszóval és pfujolással reagált, amit Trump mosolyogva fogadott.

„Őszintén szólva, szerintem remek volt” – nyilatkozta utólag Trump az újságíróknak a reptérről. „Arra gondolnak, amikor felém fordult a kamera? Szerintem nagyon jól sikerült” – mondta az elnök a közönség fogadtatásáráról.

Trump nemrég felállt interjút közben, és faképnél hagyta a riportert.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megbukott a közös német-francia harci repülőgépek projektje
Idén 600 négyzetkilométert foglaltak vissza az ukrán erők
Akad olyan miniszter, akinek hatmilliárd, és olyan is, akinek kétmillió forint megtakarítása van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik