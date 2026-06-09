Dróntámadás következtében károk keletkeztek a herszon megyei Csongarnál lévő, Krímbe vezető közúti hídban héftő éjszaka – közölte az MTI Vlagyimir Szaldo megyei kormányzója bejelentése alapján.

A kormányzó elmondása szerint több mint húsz drónt irányítottak a hídra az ukránok. A forgalmat lezárták. Korábban, még 2022-ben egy másik, Krímbe vezető híd is megrongálódott: akkor a Kercsi-szoroson átívelő, 19 km hosszú híd egy szakasza omlott össze robbanások következtében.

A Belgorod megyei Dobroje községnél is dróntámadás történt, itt egy civil sérült meg, miközben a gépkocsiját érte csapás.

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 140 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg nyolc régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött. Több nagyvárosban, köztük Moszkvában is, korlátozták a repülőterek forgalmát – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Az elmúlt héten 43 orosz civil vesztette életét ukrán katonai csapások miatt, 234 pedig megsebesült, köztük 18 kiskorú. A sérülések túlnyomó többségét dróntámadások okozták – nyilatkozta Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete.