Mitől lesz vonzó egy munkáltató? Új irányok a vállalati HR-ben

„Az employer branding egy átmeneti terület, nevezhetném hídnak is a HR és a marketing között. Ahogy a termékmarketing egy termék pozícionálását végzi, úgy a munkáltatói márkaépítés azt célozza, hogy magáról a vállalatról alakuljon ki pozitív kép a meglévő és potenciális munkavállalók körében. Én hiszek abban, hogy a márkaépítésnek belülről kell indulnia, a meglévő belső értékekre és kultúrára alapozva kell a külső képet is formálni. Ahol a munkavállalók szeretnek lenni és dolgozni, befogadó, segítő a belső légkör, értelmesek a feladatok, ott van mire építkezni, ott van egy jó márka, amit el lehet adni. A munkáltatói márka formálása ezért szerintem az adott cég vezetőinek és HR-szervezetének közös feladata. A következő lépés, hogy ezt a pozitív képet megfelelően kommunikáljuk és eljuttassuk a célközönséghez” – összegezte az Invitech HR-igazgatója.

Jakobsen Petra 2017 augusztusában lett az Invitel Csoport HR-igazgatója, majd a cégcsoport megszűnése után az önálló útra lépett Invitech-nél tölti be ezt a pozíciót. A közgazdasági végzettséggel rendelkező szakember HR-vezetőként több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik. Karrierjében olyan cégek szerepelnek, mint a PepsiCo, a Digital Equipment (ma HP), a Citibank és a General Electric. Az infokommunikációs vállalat előtt a Bonafarm-csoport HR-igazgatójaként dolgozott.

A HR-vezető szerint míg korábban az employer brand körülbelül 10-20 százalékban múlott a tényleges belső kultúrán, és 80-90 százalékban azon, hogy milyen hatékony eszközökkel és kampányokkal kommunikált a cég a külvilág felé, mára ez megfordult.

„Egy teljesen átalakult kommunikációs környezetben működünk, a potenciális dolgozók a közösségi médián keresztül, ismerőseiktől szereznek információkat egy cégről, a dolgozók pedig megosztják tapasztalataikat. Az álláskeresők tehát csak másodsorban bíznak a honlapon meghirdetett értékrendekben. Sokkal kisebb ma már a hangzatos szlogenek szerepe. A munkatársak egyfajta márkanagykövetként építik – vagy negatív esetben rombolják – a cég imázsát” – fogalmazott a szakember.

Új tendencia az is, hogy ebben a világban felértékelődik a vezetői minőség, a menedzsment által a külvilág felé sugárzott kép. „Azt tapasztalom, hogy kiváló vezetők mindig képesek jó embereket bevonzani csapatukba, ha jól láthatóak, a világra nyitottak, emberileg és szakmailag is magas szinten állnak. Talán nem véletlen, hogy számos jelenlegi kollégánk a versenytársainktól tért vissza hozzánk, illetve vannak, akiket magasabb bérrel és pozícióval sem tudtak átcsábítani” – tette hozzá.

Mindig is érdekelt az infokommunikációs iparág. Nem véletlen, hogy már a GE-ben is az IT és a műszaki csapatok támogatását kedveltem legjobban, illetve több évig voltam a GE Consumer & Industrial európai e-HR vezetője, és részt vettem a Bonafarm modern HR-célú IT-eszköztárának felépítésében is. Azt látom, hogy ma minden komolyabb vállalatnál az informatikáról, automatizációról, robotikáról, egyszóval a digitalizációról szól a történet, a legtöbb cég informatikai vállalatként igyekszik magát definiálni – fejtette ki az igazgató.