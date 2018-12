A kiszervezést erősíti a robbanásszerű technológiai fejlődés

Manapság, amikor egy cég üzlete szolgálatába akarja állítani az infokommunikáció legújabb eredményeit, egyre gyakrabban merül fel, hogy szakértő szolgáltatóhoz forduljon.

Az Invitech arra specializálódott, hogy egy kézből nyújtsa a korszerű ICT-szolgáltatások teljes készletét. „A hazai trendeket technológiai, piaci és ügyféloldalról érdemes vizsgálni. Ami a technológiát illeti, folyamatosan nő a nagyobb sávszélesség iránti igény és a generált adatforgalom. Ebben szerepet játszik a felhőmegoldások terjedése is. Feltétlenül megemlítendő az 5G, ami alapjaiban rendezi majd át a jelenlegi ökoszisztémát. Szintén látható az Internet of Things, vagyis az IoT térhódítása, továbbá jelentős változásokat hoz a robotika fejlődése.

Piaci oldalról nézve: egyre kevésbé oldható meg, hogy valaki nem konvergens elemekből, maga rakja össze szolgáltatásait, infrastruktúráját, portfólióját. Ehelyett az a tendencia, hogy a vállalatok egy kézből szeretnék igénybe venni az összes szolgáltatást” – összegezte Bőthe Csaba, az Invitech marketing- és üzleti támogatások igazgatója a Computerworld-nek adott interjújában.

Átrendeződik a versenytér, erősödik a kiszervezés iránti igény

„Részben az előbb vázolt trendeknek tudható be, hogy mind a világpiacon, mind Magyarországon erőteljesen átrendeződik az infokommunikációs versenytér, sok az összeolvadás, a felvásárlás. Az ügyfél pedig – látva a technológiai és piaci környezet alakulását – egyre komplexebb igényekkel lép fel, miközben azt szeretné, hogy mindez a lehető legegyszerűbb formában valósuljon meg. Emellett a cégek jelentős része felismerte az IT-biztonság fontosságát, és összességében előtérbe került a kiszervezés. Ez utóbbi terén úgy tíz éve volt már egy fellendülés, most ismét erősödik az outsourcing iránti igény” – fejtette ki a szakember.

A növekedésre fókuszálnak

Bőthe Csaba kérdésre válaszolva elmondta: az Invitech növekedési stratégiát követ, és a hazai ICT-piacon a legnagyobb szolgáltató első számú kihívója. Emellett természetesen minden konkurensükre éberen figyelnek.

„Egyediségünk, piaci előnyünk nagyban köszönhető rugalmasságunknak és megoldás-centrikusságunknak, ez derül ki egy nemrég végzett ügyfél-elégedettségi mérésből is. Stratégiánk megvalósításakor alapvető szerepet játszik erős hálózati és adatközponti infrastruktúránk, amelynek kiépítésében és menedzselésében megkerülhetetlen kompetenciával rendelkezünk. Külön kiemelném vezető adatközpontunkat, a DC10-III-t, amelyhez hasonló, rendkívül megbízható, korszerű létesítmények vannak ugyan a világban másutt is, de a miénk itt van Magyarországon. Az ügyfelek tehát saját szemükkel is meggyőződhetnek róla, hogy hova helyezik ki szervereiket, adataikat és alkalmazásaikat” – hangsúlyozta az Invitech marketing- és üzleti támogatások igazgatója.

