100 leggazdagabb magyar: Mészáros Lőrinc 182 milliárddal növelte a vagyonát, új név is felbukkant a top10-ben

Ismét Mészáros Lőrinc lett Magyarország legvagyonosabb embere, a felcsúti gázszerelőből banktulajdonossá, építőipari, energetikai és mezőgazdasági nagyvállalkozóvá avanzsálódó mágnás vagyona egy év alatt 182 milliárddal gyarapodva, 1422-ről 1604 milliárd forintra nőtt – derült ki a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar 2026 magazinból.

A második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest: újból Csányi Sándor OTP-vezér követi Orbán Viktor gyerekkori barátját. Az OTP elnökének becsült vagyona a 2025-ös 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Megőrizte a harmadik helyét a gépgyártásban utazó Felcsuti Zsolt is, akinek a vagyona a tavalyi 526 milliárd forintról 594 milliárdra emelkedett.

A top 10-ben az olyan megszokott nevek, mint a LiveJasmin elnevezésű szexkamera-szolgáltatást alapító pornómilliárdos Gattyán György, a Duna Aszfalt Zrt.-t tulajdonló, Szijjártó Pétert a Lady MRD luxusjachtján vendégül látó Szíjj László vagy a Gellért Szállót is megszerző ingatlanmágnás Jellinek Dániel mellett egy új szereplő felbukkant: Pavelka Tibor fizikus, egyetemi doktor, a félvezetőipari Semilab cégcsoport alapítója.

Íme a Top10-es lista:

Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forint Csányi Sándor 935 milliárd forint Felcsuti Zsolt 594 milliárd forint Veres Tibor 492 milliárd forint Gattyán György 432 milliárd forint Szíjj László 418 milliárd forint Jellinek Dániel 355 milliárd forint Jászai Gellért 333 milliárd forint Széles Gábor 317 milliárd forint Pavelka Tibor 309 milliárd forint

Az első tíz helyezett vagyona a tavalyi 18 százalékosnál mérsékeltebb ütemben, 12 százalékkal gyarapodott 2026-ra, a top 10 azonban így is összesen 5790 milliárd forintra becsült értékű eszközzel rendelkezik, ami a teljes százfős lista vagyonának 46 százalékát adja.

Ismert nevek a top10-en túl

Az első tizenötbe is bekerült egy új szereplő: Barabás Ernő és Barabás Zsolt, a Hell energiaitalt gyártó vállalat tulajdonosai, akik 189,9 milliárdos becsült vagyonukkal a tizennegyedikek lettek.

Néhány ismert név még a lista első feléről: a Market Építő Zrt. tulajdonló Garancsi István 222 milliárdos vagyonnal a 11., a Futureal ingatlanfejlesztő cégcsoport alapító társtulajdonosa Futó Gábor 204 milliárddal a 12., Tiborcz István, a bukott miniszterelnök veje 193,9 milliárddal a 13., a kampányhajrában a Tisza mellett kiálló, a pártnak 100 milliót utaló Wáberer György 165 milliárdos vagyonnal a 17. lett. Schmidt Mária és családja a 80,4 milliárdos vagyonnal a negyvenkettedik helyen szerepel.

A top 100 összvagyona egy év alatt 1559 milliárddal, 12 579 milliárd forintra nőtt.