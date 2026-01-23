bázishatás - podcastkapitány istvánmark carneyorbán viktor
Bázishatás

Orbán Viktor megidézte a rezsidémont – Simor András a Bázishatásban

admin Baka F. Zoltán
admin Simor András
2026. 01. 23. 11:14
Lehet választást nyerni a rezsikompenzációval? Mire lehet elég Kapitány István menedzseri tapasztalata miniszterként? Miért lett sztár a kanadai kormányfő, akit – Kapitányhoz hasonlóan – személyesen ismer a Bázishatás vendége? Simor András volt jegybankelnököt kérdeztük.

Kampányfogás vagy szociálpolitika a januári rezsi kompenzálása? A teljes terjedelmében kizárólag a 24.hu Extra Csúcs előfizetői számára elérhető Bázishatás vendége, Simor András szerint az Orbán-kormány mindent az országgyűlési választásnak rendel alá. Ráadásul eleve rossz a rezsielszámolási rendszer, ezért is kényszerül beavatkozásra a kormány.

„Megint egy olyan problémát próbál kezelni, amit saját maga hozott létre” – mondta erről.

A világpiaci árak nem járnak messze a kedvezményes tarifáktól, miközben a magasabb, hétszeres díjak aránytalanul sújtják az ebbe a fogyasztási körbe tartozókat.

Annak, hogy ilyen gyorsan reagálnak, nyilvánvalóan köze van ahhoz, hogy három hónapon belül választások lesznek

– közölte.

A volt jegybankelnök szerint mindezek mellett kérdéses a tervezett intézkedés (melynek részleteit adásunk rögzítésekor még a kormány sem ismerte) költségvetési hatása is. A fedezetet vélhetően rá fogják terhelni a piaci szereplőkre – ez bevált módja a kormány problémakezelésének.

Kapitány István

Vendégünkkel beszéltünk a Tisza Párt iparstratégiáját összefogó Kapitány István, valamint a nemzetközi politika új sztárjává vált kanadai miniszterelnök, Mark Carney közéleti szerepléséről. Megtudtuk tőle, hogy mindkettőjüket személyesen ismeri:

  • Kapitánnyal a londoni évei alatt tartott kapcsolatot,
  • a davosi Világgazdasági Fórumon nagy hatású beszédet mondó Carney pedig a kanadai jegybank elnökeként volt a kollégája.

Simor András megosztotta velünk emlékeit, azt, hogy mit gondol a képességeikről, az előttük álló kihívásokról.

Kiszámíthatatlanság

Mint ahogy a magyar gazdaság előtt tornyosuló kihívások is asztalra kerültek. A volt MNB-elnök szerint alapvető fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában, de ennek megvalósítását egy újabb Fidesz-kormánytól nem lehet várni.

Egy győzelem abban a hitében erősítené meg, hogy minden úgy jó, ahogy van

– mondta ezzel kapcsolatban a Bázishatásban. A beruházások érdemi beindulását addig viszont nem lehet várni, amíg a gazdaságpolitika a kiszámíthatatlanságával tűnik ki leginkább.

Amiről beszéltünk még:

  • lehet békés a kormányzás átadás-átvétele a választás után?
  • Beszámítható állapotban van az Egyesült Államok elnöke?
  • Enged a kormány nyomásának a Magyar Nemzeti Bank?
  • Hol lesz Magyarország helye az új világrendben?
A 24 Extra gazdasági elemző műsora
A Bázishatás a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető gazdasági elemző műsor, amelyben a Della házigazdája, Baka F. Zoltán kérdezi négy állandó szakértőnk egyikét. A havonta jelentkező adásban felváltva válaszol Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája, Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, valamint Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója.
Olvasói sztorik