Orbán Viktor megidézte a rezsidémont – Simor András a Bázishatásban

Kampányfogás vagy szociálpolitika a januári rezsi kompenzálása? A teljes terjedelmében kizárólag a 24.hu Extra Csúcs előfizetői számára elérhető Bázishatás vendége, Simor András szerint az Orbán-kormány mindent az országgyűlési választásnak rendel alá. Ráadásul eleve rossz a rezsielszámolási rendszer, ezért is kényszerül beavatkozásra a kormány.

„Megint egy olyan problémát próbál kezelni, amit saját maga hozott létre” – mondta erről.

A világpiaci árak nem járnak messze a kedvezményes tarifáktól, miközben a magasabb, hétszeres díjak aránytalanul sújtják az ebbe a fogyasztási körbe tartozókat.

Annak, hogy ilyen gyorsan reagálnak, nyilvánvalóan köze van ahhoz, hogy három hónapon belül választások lesznek

– közölte.

A volt jegybankelnök szerint mindezek mellett kérdéses a tervezett intézkedés (melynek részleteit adásunk rögzítésekor még a kormány sem ismerte) költségvetési hatása is. A fedezetet vélhetően rá fogják terhelni a piaci szereplőkre – ez bevált módja a kormány problémakezelésének.

Kapitány István

Vendégünkkel beszéltünk a Tisza Párt iparstratégiáját összefogó Kapitány István, valamint a nemzetközi politika új sztárjává vált kanadai miniszterelnök, Mark Carney közéleti szerepléséről. Megtudtuk tőle, hogy mindkettőjüket személyesen ismeri:

Kapitánnyal a londoni évei alatt tartott kapcsolatot,

a davosi Világgazdasági Fórumon nagy hatású beszédet mondó Carney pedig a kanadai jegybank elnökeként volt a kollégája.

Simor András megosztotta velünk emlékeit, azt, hogy mit gondol a képességeikről, az előttük álló kihívásokról.

Kiszámíthatatlanság

Mint ahogy a magyar gazdaság előtt tornyosuló kihívások is asztalra kerültek. A volt MNB-elnök szerint alapvető fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában, de ennek megvalósítását egy újabb Fidesz-kormánytól nem lehet várni.

Egy győzelem abban a hitében erősítené meg, hogy minden úgy jó, ahogy van

– mondta ezzel kapcsolatban a Bázishatásban. A beruházások érdemi beindulását addig viszont nem lehet várni, amíg a gazdaságpolitika a kiszámíthatatlanságával tűnik ki leginkább.

Amiről beszéltünk még:

lehet békés a kormányzás átadás-átvétele a választás után?

Beszámítható állapotban van az Egyesült Államok elnöke?

Enged a kormány nyomásának a Magyar Nemzeti Bank?

Hol lesz Magyarország helye az új világrendben?