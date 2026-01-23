Orbán Viktor megidézte a rezsidémont – Simor András a Bázishatásban

Kampányfogás vagy szociálpolitika a januári rezsi kompenzálása? A teljes terjedelmében kizárólag a 24.hu Extra Csúcs előfizetői számára elérhető Bázishatás vendége, Simor András szerint az Orbán-kormány mindent az országgyűlési választásnak rendel alá. Ráadásul eleve rossz a rezsielszámolási rendszer, ezért is kényszerül beavatkozásra a kormány.
„Megint egy olyan problémát próbál kezelni, amit saját maga hozott létre” – mondta erről.
A világpiaci árak nem járnak messze a kedvezményes tarifáktól, miközben a magasabb, hétszeres díjak aránytalanul sújtják az ebbe a fogyasztási körbe tartozókat.
Annak, hogy ilyen gyorsan reagálnak, nyilvánvalóan köze van ahhoz, hogy három hónapon belül választások lesznek
– közölte.
A volt jegybankelnök szerint mindezek mellett kérdéses a tervezett intézkedés (melynek részleteit adásunk rögzítésekor még a kormány sem ismerte) költségvetési hatása is. A fedezetet vélhetően rá fogják terhelni a piaci szereplőkre – ez bevált módja a kormány problémakezelésének.
Kapitány István
Vendégünkkel beszéltünk a Tisza Párt iparstratégiáját összefogó Kapitány István, valamint a nemzetközi politika új sztárjává vált kanadai miniszterelnök, Mark Carney közéleti szerepléséről. Megtudtuk tőle, hogy mindkettőjüket személyesen ismeri:
- Kapitánnyal a londoni évei alatt tartott kapcsolatot,
- a davosi Világgazdasági Fórumon nagy hatású beszédet mondó Carney pedig a kanadai jegybank elnökeként volt a kollégája.
Simor András megosztotta velünk emlékeit, azt, hogy mit gondol a képességeikről, az előttük álló kihívásokról.
Kiszámíthatatlanság
Mint ahogy a magyar gazdaság előtt tornyosuló kihívások is asztalra kerültek. A volt MNB-elnök szerint alapvető fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában, de ennek megvalósítását egy újabb Fidesz-kormánytól nem lehet várni.
Egy győzelem abban a hitében erősítené meg, hogy minden úgy jó, ahogy van
– mondta ezzel kapcsolatban a Bázishatásban. A beruházások érdemi beindulását addig viszont nem lehet várni, amíg a gazdaságpolitika a kiszámíthatatlanságával tűnik ki leginkább.
Amiről beszéltünk még:
- lehet békés a kormányzás átadás-átvétele a választás után?
- Beszámítható állapotban van az Egyesült Államok elnöke?
- Enged a kormány nyomásának a Magyar Nemzeti Bank?
- Hol lesz Magyarország helye az új világrendben?
Már előfizető vagyok, Belépek