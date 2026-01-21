Itt a bejelentés: rezsistopot hirdetett Orbán

Januári rezsistopot vezetett be a kormány, ennek értelmében az e hónapban keletkező többletköltséget átvállalják a családoktól – jelentette be Orbán Viktor szerdán. A lépésre azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült.

További részleteket ezzel kapcsolatban nem közölt, annyit azonban kijelentett, hogy

a múlt heti hópróbát kiálltuk.

A miniszterelnök elmondása szerint gondoskodtak elegendő tűzifáról és megfelelő mennyiségű melegedőről, és ezek a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd.

Magyar Péter a rezsicsökkentés kibővítését ígérte

Magyar Péter a Facebookon reagált Orbán Viktor kijelentéseire, miután a miniszterelnök a januári rendkívüli hideg miatt a rezsicsökkentés szabályainak lazítását vetítette elő. A Tisza Párt elnöke azt követelte, hogy a kormány növelje meg a rezsicsökkentett áron felhasználható gáz- és árammennyiséget, valamint duplázza meg a szociális tűzifakeretet.

Orbán a szerdai kormányülés előtt azt írta, hogy a szokatlanul hideg idő miatt „rá kell tenni egy lapáttal” a rezsicsökkentésre. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter később elmondta: vizsgálják, hogy a megnövekedett fogyasztás miatt egyes háztartások kicsúszhatnak a kedvezményes rezsiszintből.

A jelenlegi szabályozás szerint az átlagfogyasztás felett a gáz ára több mint hétszeresére nő, az áramért pedig kétszeres díjat kell fizetni. A hideg miatt megugró fűtési igény így sok családnál az átlagfogyasztás túllépését és jelentősen magasabb rezsiszámlákat eredményezhet.

Enyhébb napok jönnek

Ahogy arról beszámoltunk, az operatív törzs tájékoztatása szerint szerda hajnalra mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás Kazincbarcikán, egy óvodában azonban az elavult vezetékek miatt tavaszig nem lesz fűtés. Az elmúlt hetek rendkívüli hidege után az időjárás enyhül, péntektől nappal már országszerte 0 fok feletti hőmérséklet várható.

A hideg idő miatt január 15. óta összesen 4901 köbméter tűzifát juttattak el a rászorulóknak és az önkormányzatoknak állami segítséggel. A kiszállításban tűzoltók, katonák, rendőrök és polgárőrök vettek részt, a fa egy része közvetlenül a rászorulókhoz, a többi az önkormányzatokon keresztül jut el hozzájuk.

Kazincbarcikán a meghibásodott távhővezetéket a tűzoltók hőkamerával azonosították, majd a szolgáltató helyreállította. A fűtéskimaradás idején néhány lakást ideiglenes fűtőtestekkel láttak el, kilenc ember átmenetileg rokonokhoz költözött, a megnyitott melegedőhelyet senki nem vette igénybe.

Az óvoda bezárása miatt a gyerekek ellátását más intézményekben biztosítják. A távhő kiesése kedden több iskolában tanítási szünetet okozott, szerdára azonban már csak egy tagiskolában maradt el az oktatás, ott is átmenetileg.