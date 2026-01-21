fűtésfűtésszámlákhidegjanuár
Durva fűtésszámlák jöhetnek februárban a januári extra hideg miatt, hiába a rezsicsökkentés

Szajki Bálint / 24.hu
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 01. 21. 10:59
Szajki Bálint / 24.hu
Régen nem volt olyan hideg Magyarországon, mint az idei januárban – és még mindig repkednek a mínuszok. A januári fűtési igény ezért jóval magasabb lehet, mint általában vagy a tavalyi, kifejezetten enyhe télen volt. Mindez jelentősen megemelt gázszámlákat jelenthet február elején, de az elektromos fűtés díja is emelkedhet, és a fával fűtőknél is előfordulhat, hogy nem tart ki a készlet, utánpótlást kell venni, drágán. Szakértővel beszéltük át, mit jelenthet ez, és milyen mozgástér lehet a költségek optimalizálására. A jó hír az, hogy a kormány módosíthat a rezsicsökkentés szabályain.

A gázfűtésnél legelterjedtebb egyenletes részszámlázásnál, illetve a diktálós számlázásnál néztük meg, mit jelenthet a várható januári többletfogyasztás a családoknak. Ha valaki diktálós, annak hónapokra meghatározták, hogy mekkora elfogyasztott gázmennyiség fér be a rezsicsökkentés alá – napi 11,5 köbméter januárban, azaz összesen 357 köbméter. Ha valaki 10 százalékkal lépi túl a gáznál ezt a rezsicsökkentett mennyiséget (és korábban éppen ennyi volt a fogyasztása), az arra számíthat, hogy a korábbiakhoz képest mintegy 1,7-szeres összegű számlát kap a januári fogyasztásáról februárban, de, ha 30 százalékkal (ami esélyesebb), akkor a gázszámla már a 3,3-szorosára hízhat – mondta megkeresésünkre válaszolva Balogh József energetikai szakértő.

Durva gázszámlák jöhetnek februárban

Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha valaki eddig éppen 357 köbméter gázt használt januárban, és azt most túllépi 36 köbméterrel, akkor 35,7 ezer számla helyett 63,3 ezer forintos számlát kaphat.

Mindez azért van, mert a rezsicsökkentett mennyiség felett (éves szinten mintegy 1729 köbméter, diktálás esetén januárban 357 köbméter) 2022 augusztusa óta 7,5-szeres gázárat kell fizetni – ez az úgynevezett versenypiaci költségeket tükröző ár. Más kérdés, hogy a versenypiaci ár ma ennél jóval alacsonyabb, kicsivel van csak 100 forint felett.

Az előző példa azt jelenti, hogy

  • a 36 köbméter gáz nem 3600 forintba fog kerülni (100 forint/köbméter áfával, amennyi a rezsicsökkentett ár), hanem 27.612 forintba (767 forint/köbméter, ez a versenypiacinak hívott ár).
  • És, ha 20 százalékkal fogyaszt több gázt a család (72 köbméter), akkor mintegy 2,5-szeres összegű (35.700 helyett körülbelül 90 ezer forintos) gázszámla érkezhet.
  • Ha pedig 30 százalékkal emelkedett a fogyasztás (108 köbméter a januári rezsicsökkentett mennyiség felett), akkor 3,3-szeres összegű számlára lehet számítani február elején: nagyjából 118 ezer forint lesz csak a gázdíj.
