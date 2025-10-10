bázishatás - podcastmagyar gazdaságmnb-botrányorbán-kormány
Bázishatás

Simor András: A magyar gazdaság zsákutcában van

admin Baka F. Zoltán admin Simor András
2025. 10. 10. 11:02
Hogyan lehet választást nyerni olyan lesújtó track recorddal, ami az Orbán-kormányt jellemezte az elmúlt években? Simor András volt jegybankelnöknek erre is van válasza a 24.hu új podcast műsorában, a Bázishatásban. Arra viszont még ő is csak keresi a választ, hogy mi alapján került lendületbe a nyomozás a pedofilügyben, miközben az utóbbi évek legalaposabban feltárt botrányában, amelyben a jegybank érintett, nincsenek fejlemények. A választásig valószínűleg nem is lesznek vendégünk szerint.

Az elmúlt években stagflációba kerültünk, amikor nem nő a gazdaság, de magas az infláció. Ezért 80 százalékban a kormány felelős, a külső körülményeket 20 százalékban lehet okolni – hangzik el új podcastműsorunk, a kizárólag a Csúcs-csomag előfizetőinek elérhető Bázishatás első, október 3-án felvett adásában, amelyben Simor András volt a vendégünk.

Bázishatás

Új műsorunkban Baka F. Zoltán kérdezi négy állandó szakértőnk egyikét. Simor András után a következő hónapokban Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója, Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke és Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája érkezik stúdiónkba vendégként.

Simor András elsősorban a kormány bér- és adópolitikáját, valamint az egészséges versenyt akadályozó intézkedéseket, így az irányított közbeszerzéseket tartja hibásnak.

A politikatörténeti tankönyvek szerint ilyen kormányzati track record mellett nem lehet választást nyerni, de akkor mégis mi tartja versenyben a Fideszt? A válasza szerint

a Fidesz 15 évnyi gazdaságpolitikájának a lényege, hogy nem a gazdaságot akarják jobb helyzetbe hozni, hanem olyan intézkedéseket igyekeznek hozni, amit a szavazó a szavazóurnánál értékelni fog.

A kommunikáció és a valóság elszakad egymástól, és nem biztos, hogy a valóság alapján hoznak a sorsukról döntést az emberek.

A korábbi jegybankelnök szerint, ha nem is volt konkrét árfolyamcélja az előző jegybanki vezetésnek, valamilyen megállapodás lehetett a kormánnyal, hogy hagyják gyengülni a forintot, abban bízva, hogy ez javítja a versenyképességet. A remélt eredményt azonban nem sikerült elérni, alulteljesítő ország lettünk a régióban. Illetve egy eredmény született: a Matolcsy György vezette jegybank jelentős nyereséget ért el, amelyet

aztán tőzsdei műveletekre fordítottak.

Az alapítványok miatt indult nyomozás látványosan lassan halad. Simor szerint a választásig nem is várható előrelépés ebben az ügyben, a kormánynak az az érdeke, hogy ne ez tematizálja a közbeszédet. A kontraszt ugyanakkor szembeötlő, ha például a legutóbbi pedofilbotrány kapcsán vetjük össze a nyomozó szervek aktivitását. Miközben nincs ilyen alapossággal feltárt ügy, mint a jegybanki alapítványoké, azt látjuk, hogy az elmúlt pár napban különböző közszereplőkhöz szálltak ki a hatóságok egy másik ügyben – mondta erről a korábbi jegybankelnök.

És amiről még szó volt a műsorban:

  • merre mozdulhat a forint árfolyama?
  • Mikor csökkenhet az alapkamat?
  • Hogyan döntenek a hitelminősítők Magyarországról a következő hetekben?
  • Miért nem akarnak meghalni az európai emberek a munkahelyükön?
  • Ki most a főnök az Európai Unióban?
  • Mit ért el Trump a vámalapú kereskedelempolitikájával?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

A 24 Extra gazdasági elemző műsora
A Bázishatás a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető gazdasági elemző műsor, amelyben a Della házigazdája, Baka F. Zoltán kérdezi négy állandó szakértőnk egyikét. A havonta jelentkező adásban felváltva válaszol Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája, Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, valamint Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója.
Legfrissebb epizódok
Simor András: A magyar gazdaság zsákutcában van
Bázishatás
Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba
Törökülés
Hadüzenetet küldött a kormány a jegybanknak?
Della
Napirend után: Orbán számára nincs visszaút az autokráciából
Háromharmad
Háromharmad
Napirend után: Orbán számára nincs visszaút az autokráciából
Háromharmad
Megtorolni mentek Juhász Péterhez a házkutatók?
Háromharmad
Zsolti bácsi cáfolhatatlan, amíg a kegyelmi ügy nincs elvarrva
Háromharmad
A Fideszben suttogni se lehet azt, hogy „égünk tízzel”
Háromharmad
Della
Hadüzenetet küldött a kormány a jegybanknak?
Della
A Tisza adótervéről: a tőkenövekedést érné meg adóztatni, nem a vagyont
Della
A borzalmas vég és a végtelenített borzalom közül választhatunk
Della
Őrület van a lakáspiacon
Della
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Első kézből: Ezt láttuk, hallottuk, tapasztaltuk és éreztük Kijevben
Első kézből
Ziccer
A Newcastle az idióta vagy Rummenigge?
Ziccer
Tényleg tönkreteszi a Fradit az ötmagyaros szabály?
Ziccer
Bogdán Ádám: A magyar futballnak most kellene észszerűen építkeznie
Ziccer
Szoboszlai hatosban: mit veszít és mit nyer a válogatott?
Ziccer
Buksó
A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak
Buksó
A fiatalok már nem értik Rejtőt, pedig Tarantino is tanulhatna tőle
Buksó
A történelem ismétli önmagát, de mégis jobb, ha tudjuk, mire számítsunk az ismétlődés során
Buksó
Nem Kondor Vilmos, hanem az olvasók döntik el, milyen a kortárs magyar krimi
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
María Corina Machado venezuelai politikus kapta a 2025-ös Nobel-békedíjat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik