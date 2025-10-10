Simor András: A magyar gazdaság zsákutcában van

Az elmúlt években stagflációba kerültünk, amikor nem nő a gazdaság, de magas az infláció. Ezért 80 százalékban a kormány felelős, a külső körülményeket 20 százalékban lehet okolni – hangzik el új podcastműsorunk, a kizárólag a Csúcs-csomag előfizetőinek elérhető Bázishatás első, október 3-án felvett adásában, amelyben Simor András volt a vendégünk.

Bázishatás Új műsorunkban Baka F. Zoltán kérdezi négy állandó szakértőnk egyikét. Simor András után a következő hónapokban Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója, Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke és Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája érkezik stúdiónkba vendégként.

Simor András elsősorban a kormány bér- és adópolitikáját, valamint az egészséges versenyt akadályozó intézkedéseket, így az irányított közbeszerzéseket tartja hibásnak.

A politikatörténeti tankönyvek szerint ilyen kormányzati track record mellett nem lehet választást nyerni, de akkor mégis mi tartja versenyben a Fideszt? A válasza szerint

a Fidesz 15 évnyi gazdaságpolitikájának a lényege, hogy nem a gazdaságot akarják jobb helyzetbe hozni, hanem olyan intézkedéseket igyekeznek hozni, amit a szavazó a szavazóurnánál értékelni fog.

A kommunikáció és a valóság elszakad egymástól, és nem biztos, hogy a valóság alapján hoznak a sorsukról döntést az emberek.

A korábbi jegybankelnök szerint, ha nem is volt konkrét árfolyamcélja az előző jegybanki vezetésnek, valamilyen megállapodás lehetett a kormánnyal, hogy hagyják gyengülni a forintot, abban bízva, hogy ez javítja a versenyképességet. A remélt eredményt azonban nem sikerült elérni, alulteljesítő ország lettünk a régióban. Illetve egy eredmény született: a Matolcsy György vezette jegybank jelentős nyereséget ért el, amelyet

aztán tőzsdei műveletekre fordítottak.

Az alapítványok miatt indult nyomozás látványosan lassan halad. Simor szerint a választásig nem is várható előrelépés ebben az ügyben, a kormánynak az az érdeke, hogy ne ez tematizálja a közbeszédet. A kontraszt ugyanakkor szembeötlő, ha például a legutóbbi pedofilbotrány kapcsán vetjük össze a nyomozó szervek aktivitását. Miközben nincs ilyen alapossággal feltárt ügy, mint a jegybanki alapítványoké, azt látjuk, hogy az elmúlt pár napban különböző közszereplőkhöz szálltak ki a hatóságok egy másik ügyben – mondta erről a korábbi jegybankelnök.

És amiről még szó volt a műsorban:

merre mozdulhat a forint árfolyama?

Mikor csökkenhet az alapkamat?

Hogyan döntenek a hitelminősítők Magyarországról a következő hetekben?

Miért nem akarnak meghalni az európai emberek a munkahelyükön?

Ki most a főnök az Európai Unióban?

Mit ért el Trump a vámalapú kereskedelempolitikájával?