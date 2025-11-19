della - podcastfővárosi közgyűlésgerendai károlysziget fesztivál
Sok külföldi látogatót vesztett a Sziget Fesztivál

2025. 11. 19. 18:01
Főleg a külföldi vendégeit veszítette el a Sziget Fesztivál az elmúlt években, de a távozó tulajdonos több évre szóló üzleti tervei nem feltétlenül indokolták volna a kiszállásukat. Gerendai Károllyal beszélgettünk a Dellában politikai cirkuszról, aranyrészvényről, ukránokról és a 2026-os Sziget árairól.

Csak 99 százalékban meri biztosan kijelenteni, hogy 2026-ban lesz Sziget Fesztivál – mondta Gerendai Károly a Dellában, amit a fővárosi közgyűlés november végi ülése előtt rögzítettünk. Ezen kellene majd jóváhagyni a tízéves közterület-foglalási előterjesztést, amelyről sokkal inkább politikai, semmint szakmai vita folyt a frakciók között az elmúlt hetekben – ennek részeként előkerültek olyan ötletek is, mint hogy kapjon egy aranyrészvényt az önkormányzat a Sziget Fesztiválból – és amiről vendégünknek inkább a cirkusz, illetve a kutyakomédia kifejezések jutnak az eszébe. Úgy érezte akkor, hogy eszköznek használják egy politikai kampányban. Abban bízik, hogy a nyilatkozataiknak megfelelően a fővárosi politikusok végül a támogatásukról biztosítják a javaslatot, miután felmérték, hogy több politikai kárt, mint hasznot hoz nekik az ügy fékezése.

Az elmúlt napokban a Sziget Zrt. számait átvizsgálva Gerendai Károly arra jutott, hogy

a fesztiválbérletek értékesítése zuhant be az elmúlt években, ami elsősorban a külföldi vendégek lemorzsolódásával magyarázható.

A fesztivál alapítója, visszatérő tulajdonosa azt találta a könyvekben, hogy amíg az ő utolsó időszakában, a 2010-es évek vége felé 50–60 ezer bérletet adtak el, aminek a 85 százaléka került külföldiekhez, a legutóbbi Sziget előtt 22 800 bérlet talált gazdára, s ennek is csak 70 százaléka külföldön. Az üzletember szerint az egyik tanulság ebből az, hogy pusztán az előadókkal, a line-uppal nem lehet a Sziget Fesztivált izgalmassá tenni, a helyi adottságok miatt egy sokkal színesebb kulturális ajánlatot kell tenni a vendégeknek.

Az alapító szerint önmagában a Sziget pénzügyi helyzete nem feltétlenül indokolta volna az előző tulajdonos, a Superstruct Holding visszalépését, a hároméves, jövőre lejáró üzleti tervüket időarányosan teljesítették. Sőt, a teljes cégportfólió szintjén komoly nyeresége volt, tehát keresztfinanszírozással megoldható lett volna a Sziget fenntartása.

Ám a valódi okát nem tudja az amerikai tőkealap döntésének.

A céggel két hete rendezték a pénzügyi kérdéseket, a licenszjogokon keresztül továbbra is jelen lesznek a Sziget életében; e jogok mibenlétéről, a hírnevük csorbítására alkalmas kikötésekről is szó esett az adásban.

Bár a 2026-os line-up még nem ismert, a bérletek iránt már most nagy az érdeklődés. Gerendai Károly szerint van olyan fellépő, akit nem ijesztett el a szervezés három hónapos leállása, kitartott a fesztivál mellett. A jövő évi árakról – étel, ital – azt mondta, még nincs döntés, de nagyjából maradnak az idei szinten, és marad a budget food (olcsón kínált főétel) koncepció is.

Arról is beszéltünk, hogy az új elfoglaltsága miként fogja érinteni az egyéb üzleti érdekeltségeit a vendéglátóiparban, főleg az éttermeinél. Mint elárulta: néhány fejlesztési tervét átmenetileg parkoltatnia kell.

Az interjúban Gerendai reagál a kormányközeli sajtóban róla keringő híresztelésekre is, melyek szerint Ukrajnát pénzelő tőkealaptól vásárolta vissza „aprópénzért” a Szigetet.

Ahol minden a pénz körül forog
Magyarország meghatározó gazdasági podcast műsora, a Della azoknak szól, akik érteni is akarják a világot, nem csak szemlélni. Mi segítünk elválasztani a fontosat a haszontalantól, az igazságot a hazugságtól, az értékeset a talmitól. Ehhez segítségül a legjobb szakértőket üzletembereket, gazdaságpolitikusokat hívjuk be a Dellába. A műsorvezető Baka F. Zoltán.
