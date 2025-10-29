Veszélyben a Sziget – Gerendai Károly is felszólalt a fővárosi közgyűlésben, ha nem állapodnak meg a képviselők, kiszáll a szervezésből

A főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott szerdán a fővárosi közgyűlés.

A kérdésben három bizottsági ülésen sem tudtak zöld ágra vergődni a képviselők: legutóbb kedden a főváros pénzügyi és közbeszerzési bizottsága nem támogatta Karácsony Gergely javaslatait a fesztivál megmentésére, annak ellenére, hogy az ülésen Gerendai Károly üzletember és Kádár Tamás, a Sziget ügyvezetője is részt vett. A fesztivál megmentését elviekben mindegyik frakció támogatja. A vita arról szól, hogy a főváros felbontsa-e a jelenlegi tulajdonossal kötött ötéves, 2026-ig érvényes szerződését a Hajógyári-sziget területfoglalására, anélkül, hogy garanciát kapnának arra, hogy az új tulajdonos megtartja a rendezvényt. Amennyiben így tesznek, 200 millió forinttól esnek el, ugyanis ezt az összeget a jelenlegi tulajdonosnak akkor is ki kell fizetnie, ha nem rendezi meg jövőre az évek óta veszteséges fesztivált. A Fidesz szerint ekkora összegről a csődközelben levő fővárosnak nem lehet csak úgy lemondani. A kérdésről hasonlóan vélekedik a 33 fős közgyűlésben szintén tíz szavazattal rendelkező Tisza frakció is: az ő képviselőik a fideszesekhez hasonlóan nem támogatták Karácsony javaslatait sem a pénzügyi, sem az szerződés felbontásában illetékes tulajdonosi szakbizottságokban.

Gerendai, aki 1993-ban maga alapította a fesztivált, de 2017-ben értékesítette az irányítási jogokat, 2022-ben pedig az összes további részesedését, most újra birtokba venné a Szigetet, már új céget is létrehozott annak megmentésére. Azonban megállapodást addig nem tud kötni a Sziget amerikai–brit tulajdonosával, amíg a Fővárosi Közgyűlés fel nem mondja a még egy évig élő területhasználati szerződést. Addig ugyanis nem tudnak új közterület használati kérelmet benyújtani, ami a feltétele volna annak, hogy a közgyűlés új szerződést kössön a leendő tulajdonossal. A tulajdonosi bizottság a megszüntetésről az új hatósági szerződéssel egyidejűleg szeretne dönteni, de a főváros érvelése szerint erre egyszerűen nincs jogi lehetőség. Vagyis,

ha a fővárosi képviselők nem mondják fel a mostani szerződést, biztosan nem lesz jövőre Sziget.



Karácsony ezzel együtt olyan megállapodást akar kötni kötni a Szigettel, hogy a fővárosiakat ne érje veszteség a futami idő egész alatt. Az előterjesztésében azt kéri a közgyűléstől, kérje fel – a Karácsony javaslatát kétszer is leszavazó – tulajdonosi bizottságot arra, hogy harmadik nekifutásra egy rendkívüli ülésen mondja fel a mostani szerződést, a főpolgármestert pedig hatalmazza fel arra, hogy tárgyaljon és szerződést kössön az új tulajdonosokkal. Karácsony azt szeretné, hogy

a közterület-használatról szóló hatósági szerződés tíz évre szóljon,

közterület-használatra az első három évben a mostaninál magasabb kedvezményt állapítsanak meg, hogy az első évek várható veszteségeit a rendezvény a későbbiekben kompenzálni tudja,

a hetibérlet a budapesti fiatalok számára féláron legyen megvásárolható (ez eredetileg Vitézy Dávid javaslata volt),

javaslata volt), továbbá, hogy „alakítsanak ki olyan kereskedelmi

együttműködést a Főváros és a Sziget Fesztivál között, hogy az többletbevételt eredményezzen minden érintett számára”.

Baranyi: Legyen a Sziget mostantól Tisza Sziget

Karácsony a közgyűlésben elmondta, hogy a helyi iparűzési adó bevételekkel együtt több milliárd forint a tét. Kiss Ambrus főigazgató hosszasan sorolta, milyen bevételeket hoz a fővárosnak a fesztivál: a gyógyfürdőknek, a taxisoknak és a BKK-nak is többletbevételeket hoz.

Baranyi Krisztina, aki a főváros pénzügyi bizottságában elnököl, elmondta, hogy nem érti, mi a baja a Tiszának és a Fidesznek a fesztivállal, a tegnapi ülésen szerinte a Sziget ügyvezetői részletesen beszámoltak az üzemeltetési kérdésekről. Ezért az MKKP frakció olyan módosító beadvánnyal készült, amellyel a két nagy frakció kedvében kíván járni: a többi között azt javasolják, hogy a Sziget neve ezentúl legyen Tisza Sziget, csak Szentkirályi ásványvizet lehessen vásárolni a fesztiválon.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a Podmaniczy frakciója is támogatja a főpolgármester javaslatát a Sziget megmentésére. Ennek ellenére ők is benyújtottak egy módosítót: ebben az áll, hogy a főpolgármesteri hivatal évről évre növekvő kommunikációs költségét csökkentik a Szigetnek adott kedvezmény mértékével. Ez Vitézy szerint azt is jelentheti, hogy Karácsonynak meg kell válnia a propagandistáitól, de segíthet meggyőzni a két nagy frakciót arról, hogy nem éri bevétel kiesés a fővárost a szerződés felmondásával.

Az én személyes kommunikációs csapatom kisebb, mint amilyet ön kért magának, amikor még főpolgármester-helyettes akart lenni

– vágott vissza Karácsony.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője szerint a potenciális befektető a bizottsági ülésen elmondta ugyan, hogy meg kívánja venni a Sziget Zrt.-t. Ebben az esetben ugyanúgy él a területhasználati szerződés, így nyugodtan megrendezhetik a fesztivált. A szerződés arra is lehetőséget ad, hogy elinduljon egy tárgyalás arról, hogy mi történjen a következő öt évben. Ehhez senkinek semmit nem kell tenni, már ma megvásárolhatja Gerendai a céget. Azonban

Gerendai azt is elmondta, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a céget meg tudja vásárolni, ahogy arra sem, hogy meg tudja szervezni a fesztivált.A hatósági szerződést így fölösleges megszüntetni a Tisza szerint. Elmondta azt is, hogy a javaslat értelmében sem a befektető, sem az állam nem vállal felelősséget azért, hogy a fesztivált megrendezik-e. Megjegyezte, hogy a Forma1 megrendezésére milliárdokat költ az állam, adjanak erre is támogatást.

Karácsony szerint az ügyben nincs mérlegelésük, mivel a Sziget szervezető cég a közhasználati szerződés felmondását kérte.

Déri Tibor, a DK képviselője szerint a tiszások mindig tartózkodnak, kivonulnak, ha felelős döntést kell hozni. Most az államra várnak, hogy mentsék meg a Szigetet, holott ezt a főváros is megtehetné. Valóban bevételekről kell lemondani, ám ezt a fesztivál a negyedik évtől visszaadja, mondta Déri, arra kérve a tiszás képviselőket, hogy gondolkodjanak felelősen.

Vitézy Karácsony személyeskedő megjegyzésére azt mondta, nem lehet minden héten mást hazudni, hiszen néhány hete még azt mondta, senki sem akar a képviselők közül főpolgármester-helyettes lenni. Egy ügyrendi javaslata is volt: azt javasolta, hogy egyből a napirendi pont vitája után szavazzanak a kérdésről. Karácsony azonban hajthatatlan, az összes napirendi pont után szavaznak.

Ha nem lesz jövőre Sziget, ez a Tisza frakció felelőssége

– mondta az MSZP-s Tüttő Kata, aki arra nem tért ki, hogy a Fidesz sem támogatja Karácsony javaslatát.

A tiszás Bujdosó hajthatatlan: a Sziget megmentésével egyetértenek, a mikénttel van probléma. Felvetette, hogy köthetnének támogatói szerződést a Szigettel, amiért cserébe befolyást szerezhetnének a fesztiválban. Ennek kapcsán Kiss Ambrus arra hívta fel a figyelmet, hogy ehhez tudni kéne a fővárosnak, hogyan kell fesztiválprogramot szervezni. Hozzátette, hogy amennyiben nem lesz Sziget Fesztivál, a Gyereksziget nevű ingyenes családi programsorozat sem valósul meg, ahogy kedvezményes diákjegyet sem lesz mire adni.

A kutyapárti képviselők azzal érveltek, hogy a tiszások anno 30 milliós támogatást kértek a Budapest Showcase Hub fesztiválra. Ugyanennek a kulturális missziónak a jegyében kérik, hogy segítsenek a Szigetnek is.

A Fidesz részéről elsőként Radics Béla kért szót: több százmillió forintból szerint lehet venni nem kigyulladó buszokat, az nem kis ügy. Nem kockáztatjuk a budapestiek pénzét. „Ha csak egy százalék esély van arra, hogy nem rendezik meg a fesztivált és a budapestiek elveszítik a pénzüket, akkor ezt a javaslatot nem fogjuk támogatni. Nincs írásos garancia arra vonatkozóan, hogy nincs Sziget” – mondta Radics.

Bujdosó Andrea végezetül ígéretet tett arra, hogy a Tisza-kormány áprilisban odaadja a pénzt a Szigetnek a fesztivál szervezésére, de ő is írásbeli biztosítékot akar.

Végezetül Gerendai Károly is szót kapott. A pulpituson állva elmondta, hogy jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, ezt a mostani tulajdonos eldöntötte. Ha azonban nem lesz Sziget, semmilyen más bevétele sem lesz a fővárosnak, az államnak, senkinek. Arról is beszélt, hogy már most csúszásban vannak: a fellépők egy részét rég le kellett volna szervezni, hónapok óta zajlania kéne a jegyértékesítésnek. Gerendai arra kérte a képviselőket, hogy gyorsan bontsák fel a mostani szerződést, majd egy rendkívüli ülésen kössenek újat a leendő tulajdonossal, mert kifutnak az időből. Elmondta, hogy neki anyagi érdeke nem fűződik a projekthez, másfél hónapja még nem gondolta volna, hogy rekord idő alatt kell Szigetet szerveznie.

Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója között, akkor én tiszta lelkiismerettel tudom mondani, hogy nem próbálkozom tovább

– zárta sorait Gerendai.

Vitézy: Ha főváros tényleg csődhelyzetben van, viselkedjünk is akként

A napirend előtti felszólalásokban Budapest egyre drámaibb pénzügyi helyzetéről is szó volt. Vitézy tanmesével készült, a farkast kiáltó fiú történetét olvasta Karácsonyra, aki a ma reggeli, újabb 6,2 milliárd forintos inkasszó után azt írta, ez már „a halálos döfés”, mivel a közszolgáltatások a továbbiakban nem működtethetők a mostani színvonalon. „Eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatunkra 22 milliárdot biztosít az állam” – írta Karácsony.

Vitézy felrótta, hogy egy darab előterjesztés sincs napirenden a főváros pénzügyi helyzetéről, majd kioktat mindenkit, amiért nem csőddel foglalkozik a közgyűlés. „Ha főváros tényleg csődhelyzetben van, viselkedjünk is akként” – mondta Vitézy, hozzátéve, hogy július végén a vészforgatókönyv több elemét elfogadták, ám ezeket az intézkedéseket a főváros nem hajtja végre.

Karácsony azt válaszolta, ők sosem használták a csőd kifejezést: mindig tényszerűen, bár érzelemtől nem mentes kommunikációt folytattak arról, mi történik a várossal. A főpolgármester elmondta, hogy jártak a bíróságon, megnyerték az összes pert. Vitézy Karácsony fejére olvasta azt is, hogy nem tudott eredményeket elérni a kormánnyal folytatott tárgyalásokon. Karácsony szerint erről nem tehet, a felelősség a kormányé.

Iszonyatosan utálok visszafele mutogatni, de ez a politika nem egy éve kezdődött, amikor ön hirtelen ellenzéki lett. Aktív közéleti pályafutásának nagyobb részében nem ezen az oldalon ült

– mondta Karácsony, aki szerint nem tudnak közgyűlési döntésekkel úrrá lenni a helyzeten.

Baranyi Krisztina, aki még júniusban együtt írta Vitézyvel a kormánnyal szemben keményebb politikai lépéseket tartalmazó vészforgatókönyvet, kijelentette, hogy a város gyakorlatilag csődbe ment, ugyanis a kormány újabb sarca év végére fizetésképtelenné teszi a fővárost. Törvény tiltja, hogy a jövő évre átvigyék a mostani folyószámlahitelt, ami körülbelül 55 milliárd forint. Ezt addig vissza kell fizetni, különben nem tudnak a 2026-ra újabb hitelkeretet nyitni. „Mást is tehetett volna, ha vannak eszközei, miért nem használja őket?” – vágta Karácsonyhoz Baranyi, aki szerint radikálisabb lépésekre lett volna szükség.