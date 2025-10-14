Gerendai Károly: Elszánt vagyok, de nem mondhatom azt, hogy csak vissza kell jönnöm, és minden jó lesz

Váratlanul érte a megkeresés?

Abszolút. Egyszer csak kaptam egy telefont Kádár Tamás kollégámtól, aki az utódom a Szigetnél, hogy szeretnének beszélgetni velem a befektetőik. Fel sem merült bennem, hogy egyszer egy ilyen helyzet előállhat, már csak azért sem, mert nagyon sokat fizetett annak idején nekünk a vevő, és azóta is nagyon sok pénzt költött a fesztiválra.

Mennyire követte a Sziget körüli történéseket, mióta 2017-ben részben, majd 2022-ben teljesen eladta a részesedését az amerikai befektetőnek?

Látogatóként minden évben kint voltam a fesztiválon – már amikor nem maradt el a Covid miatt –, és természetesen néha összefutottunk, beszélgettünk az egykori kollégákkal. Én az a típus vagyok, aki vagy csinál valamit, vagy nem. Miután ’17-ben kiszálltam, tudatosan húztam egy határvonalat magamban, és szerintem annyira sem követtem a fejleményeket, mint egy átlagos Sziget-rajongó. Levetettem magamat a levelezőlistáról, a fesztivál applikációja sincs letöltve, a Facebook-oldalt sem néztem – én is csak a sajtóból értesültem arról, kik lesznek a fellépők.

Mekkora a baj a fesztivál háza táján?