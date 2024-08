Megállt a Sziget őrült drágulása, de még mindig olcsóbb a pszichológus, mint a pizzaszelet

Ha a Szigeten az elmúlt években tapasztalt döbbenetes drágulás valamire jó volt, az az, hogy az ember őszintén meg tud lepődni, ha az újabb számok nem hajmeresztőek. Idén valami ilyesmi történik: ugyan a dobozos sört lassan kétezerért adják, már jól lehet lakni 3200 forintból. Illúziói viszont továbbra se legyenek senkinek: aki enne és inna is egy jót a ma elrajtoló fesztiválon, annak továbbra is legalább ötszámjegyű virtuális tétellel kell kalkulálnia, a negyvenezres napijegy mellé ugyanis továbbra is aranyárban mérik a fogyasztást.

Az italok szokás szerint idén is egységárat kaptak – kivéve egyes koktélokat –, az itallap pedig az alábbiak szerint alakul:

a félliteres csapolt sör (Dreher Gold) 1730, a meggyes (Dreher Meggy Hordó) 1990, a kézműves drágábbak, 2090-2290 forint,

a dobozos Dreher 1990, a Peroni 2190 forint,

egy deci pezsgő (Natara) 990 forint,

egy deci bor (Paulus) 790 forint,

a négy centes röviditalok 2290-2990 forint,

a gintonic (London Dry, Blackcurrant Royale) 3290 forint,

a koktélok 3990, de az olcsóbb, bor vagy pezsgőalapú változatok már 2590 forinttól is elérhetők,

a kétliteres, jellemzően homokozóvödörben mért koktélok 14 990 forintba kerülnek, a Long Island 24 990 forint,

a félliteres üdítők 1250 forint,

a dobozos energiaital 1590 forint,

a presszókávé 1200 forint.

Ehhez azonban az első fogyasztáskor már a megszokott gyakorlat szerint hozzá kell számolni a repohár árát is, amely idén sem változott: a félliteres és a háromdecis változat 800, a felespohár 400 forint. A pohárvisszaváltás nyűgjét idén is tovább fokozza az, hogy a pultokban nem, csak a kijelölt pohárvisszaváltós helyeken lehet csak visszakapni visszajáró 400 forintos letétet.

Ha a fesztivál drágulásának mértékét egyetlen számban akarjuk megnézni, arra az egyik legalkalmasabb tétel az ételek közt a pizzaszelet, amely idén megdöbbentő tényről árulkodik:

a pizzaszelet egyetlen forintot sem drágult a tavalyihoz képest, persze ehhez az is kellett, hogy az elmúlt években az egekbe emelkedjen az ára: továbbra is egységesen 2490 forintért lehet hozzájutni a sajtos, kukoricás, kolbászos vagy baconos pizzákhoz. Csupán összehasonlításként: öt éve ugyanez 1100 forintba került.

Az, hogy ki mennyire lakik jól egy háromszögnyi megpakolt tésztával, mindenki egyéni preferenciája, mindenesetre ennél olcsóbban a büfésoron jóformán lehetetlen ételhez jutni, főleg akkor, ha az ember komolyabb adagot enne: a két másik slágerétel, a pitában ért gyros ára 4000-5000 forint közt mozog, de hamburgert például Sziget-viszonylatban meglepően olcsón lehet kapni: átlagosan 4000 ezer forint körüliek az árak, de a Zingnél például már 3190 forintért is hozzá lehet jutni a Street Burgernek nevezett változathoz. A repertoárt tekintve sok újdonság nincs, ismét lehet a kínaitól kezdve az olaszon és az indiain át gyakorlatilag bármilyen fesztiválkompatibilis ételt kapni. A teljesség igénye nélkül íme, néhány ár: tésztát és óriáspalacsinántát nagyon hasonló árfekvésben, 3200 és 4500 forint közt lehet találni, a különféle curryk rizzsel, a pulled pork szendvics és a saslik már egy fokkal drágább, 5500 forinttól indul az áruk.

Olcsóbb opciónak továbbra is ott vannak a kisebb mennyiségű ételek: a hot-dog (2590 Ft), a toast (2000 Ft) a lángos (a legegyszerűbb 2600 forint, de van 4500 forintos változat is), a croissant (1490 Ft). Még ennél is olcsóbb az örök aduász, a Szigetre minden évben kitelepülő Aldi, amely továbbra is a költséghatékony fogyasztás legjobb alternatívája, ráadásul szokás szerint ismét grillbárral kiegészülve turbózza fel a megvásárolt ételeket. Népszerűsége egyben a hátránya is: szinte állantóan sor kígyózik előtte, amely már a nyitás napjának délelőttjén meglepően hosszú volt.

A pénztárcakímélésre a tavalyi év újításához hasonlóan idén is rendszerszintűen fektetnek hangsúlyt a szervezők: a drága fesztiválétkek olcsóbb változatát idén is megkövetelik a helyektől, ám emeltek az áron: tavaly 2500 forintért kellett a büféknek tartaniuk olcsóbb opciót, idén ezt az összeget 3200 forintban határozták meg, azzal a kikötéssel, hogy teljesértékű főételt kell ennyi pénzért kínálni – ezzel zárják ki azokat, akik 3200 forintos köretekkel játszanák ki a rendszert. Idén akad már olyan versenyző, aki kifejezetten erre alapoz,

a Budget Friendly Food Truck a nevében képviselt üzenetet támogatva véste fel lóbetűkkel a járgányra a 3200 forintos határt, és valóban ennyiért – vagy egy kicsit olcsóbban – kínál mindent, jellemzően a magyaros ízvilágból: töltöttpaprikát, lecsót, paprikás krumplit, grillkolbászt és kissé identitászavaros elnevezéssel illetett magyaros tapast tálat is.

Hogy a levegőn és a poron kívül mi van ingyen a Szigeten, az már régóta teljesen valószínűtlen kérdés, idén azonban találtunk ebből kettőt: továbbra sem vetemednek arra a, korábban egyes fesztiválokon tapasztalt húzásra a szervezők, hogy kizárólag vásárolni lehessen a csapvizet, ismét bőséggel állnak ingyenesen a látogatók rendelkezésére az ivókutak. A másik ennél sokkal meglepőbb és kedvesebb meglepetést egy kis fehér sátorban találtuk: pszichológusok várják azokat a fesztiválozókat, akik igényt éreznek beszélgetésre egy mentális szakemberrrel. Némi utánajárással kideríthető, hogy valójában nem újdonság ez, már tavaly is volt hasonló lehetőség, mindenesetre egészen szürreális kontrasztot alkot négyezerforintos gyrosok és kétezer forintos dobozos sörök közt egy „beszélgess egy pszichológussal ingyen” felirat.