- Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést
- Bárándy Péter a Szőlő utcai jelentésről: Utólag papírozhatták le Tuzson Bence hatáskörét
- A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlással fenyegetőzik Kocsis Máté
- Hiába tüntettek a taxisok, elfogadta a taxirendelet módosítását a Fővárosi Közgyűlés
- Pilisi polgármester: 15 éves kislányt akart felcsalni a lakására egy önkormányzati képviselő
- Magyar Péter bejelentette: indul a Tisza konzultációja, a Nemzet Hangja
- Hadházy Ákos: Kiszállok a politikából, ha nem nyerek Zuglóban
- A Fidesz inkább nem támogatja, hogy Matolcsy Ádám barátja gigakedvezménnyel jusson lakáshoz a Budai várban
- A borzalmas vég és a végtelenített borzalom közül választhatunk
- Elhunyt a MÁV-szignál szerzője, Székely Tamás
A nap legfontosabb hírei – 2025. szeptember 24.
Horváth Júlia / 24.hu
Horváth Júlia / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!