Belföld

Kötelező védőoltásokat nem adhat be és bűnügyi felügyeletben van az újra dolgozó gyermekorvos, akit februárban vittek el a rendőrök

Kummer János
A nyitókép illusztráció.
Benke Ágnes
2026. 05. 23. 10:44
Megszüntették a letartóztatását, a délegyházi önkormányzat pedig nemrég szerződést kötött vele.

A Budakörnyéki Járásbíróság 2026. március 18. napján hozott végzésben megszüntette a gyermekorvos letartóztatását és az elsőfokú bíróság határozatáig bűnügyi felügyeletet rendelt el – tájékoztatta a 24.hu-t a Pest Vármegyei Kormányhivatal. A szóban forgó gyermekorvost  és asszisztensét februárban bilincsben vitték el a rendőrök a dunavarsányi rendelőből. A gyanú szerint úgy állítottak ki kötelező oltásokról igazolást, hogy azokat valójában nem adták be. A dunavarsányi gyerekorvos vállalta, hogy asszisztensével a valótlan tartalmú igazolásokat pénzért, illetve ajándékért cserébe állítja ki. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomozott az ügyben. 

A korábban Dunavarsányban dolgozó doktornővel április végén kötött helyettesítési szerződést a délegyházi önkormányzat a gyermekorvosi feladatok ellátására. 

A Pest Vármegyei Kormányhivatal azt is írta lapunknak, hogy

a gyermekorvost az egészségügyi tevékenységtől nem, csak a kötelező védőoltások beadásától és az ezzel járó dokumentáció kezelésétől tiltották el. 

A doktornő a „rendes oltást” kérő szülők gyerekeit beoltotta, erről Novák Hunor írt, miután néhány gyereknél vérvizsgálatokat végzett, és az eredmények igazolták, hogy a meggyanúsított orvos beoltotta a nem oltásellenes szülők gyerekeit. 

Úgy tudjuk, Délegyházán megosztotta a szülőket a hír, hogy a korábban 10 kilométerre található Dunavarsányban praktizáló és letartózatott doktornő újra rendel. Sokan nem szeretnék, hogy az orvos vizsgálja a gyerekeket, mások viszont örülnek, hogy újra van gyermekorvos a községben.

