A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlással fenyegetőzik Kocsis Máté

A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie,

jelentette ki Kocsis Máté szerdán a Harcosok órája nevű kormánypárti műsorban.

A Telex szemléje szerint a fideszes frakcióvezető az elmúlt hetekben a magyar kormány két tagja ellen megfogalmazott pedofilvádakat példátlan, előre megtervezett és titkosszolgálati segítséggel végrehajtott lejáratóakciónak nevezte.

Kocsis hangsúlyozta, hogy az Igazságügyi Minisztérium jelentésében szereplő személyeknek politikai és jogi felelősséget kell vállalniuk, és szerinte a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie. Ha a támadást kivitelező hálózatot nem számolják fel, az szerinte súlyos társadalmi feszültséget, zavargásokat és indulatokat idézhet elő az országban – állította a kormánypárti politikus.

A kormánypárt parlamenti frakcióvezetője szerint fel kell tárni az összes érintett Facebook-oldalt és YouTube-csatornát, például a Testbeszéd nevű csatornát, valamint minden résztvevőt politikailag és jogilag számon kell kérni. Nevükön nevezte többek között Juhász Pétert, Jámbor Andrást, Dobrev Klárát, és utalt arra, hogy akár Magyar Péter is bajba kerülhet.

A megtorlás során vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és a Fidesz a rendelkezésre álló összes jogi eszközt beveti annak érdekében, hogy felszámolja az állítólagos támadást végrehajtó hálózatot.

A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a „támadás” során több hamis történet került nyilvánosságra, például az ózdi gyermekotthonnal kapcsolatban, valamint hogy a cél a kormány cselekvőképességének megbénítása és társadalmi feszültség keltése volt, külföldi titkosszolgálati érintettséggel. Kocsis szerint ezek a próbálkozások a magyar állami szervezetek lejáratására irányultak, és az ügy minden résztvevőjét meg kell nevezni és számon kell kérni.

Kocsis Máté a megtorlás előtt részletesen beszélt a szerda délután bemutatott jelentésről, kiemelve, hogy aznap, amikor a Loupe Színházi Társulás bejelentette a szeptember 21-i gyűlöletkeltés elleni tüntetést, Kuslits Gábor gyermekvédelmi szakember interjúja is megjelent a Válasz Online-on és azt sejtette, hogy a két dolog között összefüggés van.

Ez volt az az interjú, amelyben először szóba került két magas rangú kormánytag érintettsége a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjének védelmében, mondván az egyiknek állítólag a fiúkat, a másiknak a lányokat vitték.

Később Juhász Péter videójában egy ismeretlen férfi egy Kocsis szerint nem létező ózdi gyermekotthonhoz kötődő történetet terjesztett, miszerint egy „Zsolti bácsi” nevű politikus szexuálisan bántalmazta a gyerekeket. A Fidesz frakcióvezetője szerint ez a hanganyag teljesen kitalált, és a Zsolti bácsi karaktere nem létezhetett vagy nem mondott igazat.

Hangsúlyozta, hogy bár Semjén Zsolt hétfőn a parlamentben cáfolta a vérvádnak nevezett állításokat, a hiteltelenítési támadás tovább folytatódott, és célja a magyar kormány cselekvőképességének megbénítása volt. Kocsis szerint a támadás lényegében az állami szervezetek ellen irányult, és külföldi titkosszolgálati érintettséggel olyan társadalmi feszültséget akartak kelteni, amire rég nem volt példa a magyar politikában.

