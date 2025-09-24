a nemzet hangjakonzultációmagyar pétertisza párt
Magyar Péter bejelentette: indul a Tisza konzultációja, a Nemzet Hangja

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 24. 13:30
Szajki Bálint / 24.hu

Indul a Nemzet Hangja elnevezésű tiszás „népszavazás” második szakasza – jelentette be szerda délben Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke azt írta: Orbán Viktorék világossá tették, hogy „nem támogatják a leendő TISZA-kormány programját”, ezért a jövő héten indul a párt akciója, melynek során „kikérik az emberek véleményét” a TISZA terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről.

A pártelnök a Tisza programját, azaz pártja ígéreteit az alábbiak szerint ismertette:

  • csökkentik 2 millió 200 ezer ember személyi jövedelemadóját;
  • jelentősen növelik 2 millió 200 ezer ember nyugdíját;
  • bevezetik a milliárdosok vagyonadóját;
  • és jelentősen bővítik a családok támogatását.

Magyar Péter azt ígérte, hogy miként idén tavasszal, úgy az őszi szavazás során is eljutnak az ország minden településére. A kérdéseket egyelőre nem ismertették.

