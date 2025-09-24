A borzalmas vég és a végtelenített borzalom közül választhatunk

Rettenetesnek titulálta az Európai Unió költségvetési tervét podcastunk vendége. Andor László volt uniós biztos szerint a 2028 és 2035 közötti időszak pénzügyi irányai torzak, az Ursula von der Leyen bizottsági elnök vezetésével készülő büdzsé szűkre szabja a kohéziós, illetve agrárportfoliók kereteit, holott ezek képviselik az unió alapokmánya szerinti célokat.

Az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítvány főtitkára nem rejtette véka alá lesújtó véleményét a bizottsági elnök tevékenységéről: Von der Leyen – akit még miniszter korából ismer, amikor vendégünk uniós biztos volt – indokolatlanul kiterjeszti mandátumát a második elnöki ciklusában. Hibájaként rója fel továbbá az USA-val kötött vámmegállapodást is.

Az orosz-ukrán háború kifutásáról is egyedi véleménye van Andor Lászlónak, szerinte az amerikaiak a „horrible end”, míg az eu-s vezetők az „endless horror” felé terelik az eseményeket. A politikai közhangulat ellenére nem zárja ki, hogy Magyarország részt tud vállalni az ukrajnai újjáépítésből.

Ami pedig a 2026-os magyarországi választást illeti, úgy gondolja, hogy a „ki kit nem szeret?” hangulatát a szavazáshoz közeledve felváltja a „kitől mit várhatunk?” megfontolás.