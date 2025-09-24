Hadházy Ákos: Kiszállok a politikából, ha nem nyerek Zuglóban

A ciklus elején, 2022-ben azzal tűnt ki a parlamentbe bejutott ellenzéki politikusok közül, hogy bejelentette, nem jár be az ülésekre, hanem az Országgyűlésen kívül politizál. Bejött ez a stratégia?

Nem jött be, ha azt veszem, hogy a kollégákat nem tudtam meggyőzni a döntés helyességéről. A választás előtt abban bíztam, hogy legalább a Momentumot rá tudom bírni erre. Meg is egyeztünk az együttműködésről.

Született erről döntés a Momentumban?

Volt egy megegyezés, igen, és ez egészen az új parlament megalakulását megelőző napig érvényben is maradt. Csakhogy az utolsó pillanatban szavazást tartottak róla, és akkor kiderült, hogy a többség mégsem akarja. Ezért mondom, hogy kudarc, és abból a szempontból is az, hogy nemcsak a régi ellenzéket, hanem az új pártot…

A Tiszát?

Igen, az új pártot sem sikerült meggyőznöm arról, hogy a választási győzelem legfontosabb feltétele, hogy legyen tiszta a választás, legyenek tisztességesek a feltételek. De ha csak a magam részét nézem, akkor igen a válasz. Nyilván azért vannak még olyan országos lapok, amelyeket érdekel, hogy mit mondok, mert annak idején nem kényszerítettem magam a játékszabályok elfogadására, és nyilvánvalóvá tettem, hogy nem tartom legitimnek a parlamentet.

Alapkérdés volt már akkor, hogy miért vette fel a képviselői mandátumát, ha nem jár be az Országgyűlésbe?

A válasz egyszerű, mint ahogy arra is, hogy miért akarok újra indulni a választáson. Azért, mert így az ellenzéki társadalomtól kaptam egy bizonyos felhatalmazást. A látszólag ellentmondásos helyzetet szerintem az teszi legitimmé, hogy ha ilyen körülmények között is felveszi az ember a mandátumot, akkor egyetlen fő kötelessége, hogy annak a segítségével küzdjön a tisztességes választási feltételekért.

Azt, hogy küzdeni kell a tisztességes választásért, nyilván több ellenzéki így gondolta, mégsem hagyták ott az üléstermet.

Igen, mert

ha valaki kimondja, hogy nem volt valódi a választás, és nem legitim a parlament, akkor annak van néhány kényelmetlen folyománya.

Az egyik például az, hogy azután nyilvánvalóan nem vállalhat plusz pénzekkel járó parlamenti tisztségeket, nem lehet frakcióvezető, frakcióvezető-helyettes, jegyző vagy alelnök az Országgyűlésben. Ezek mind milliós fizetéskiesést jelentenek. Másrészt, aki ezt az utat járja, annak számítania kell arra, hogy lejárató kampány indul ellene, sőt néha fizikai atrocitás is érheti. De talán a legfélelmetesebb ok az lehet, hogy a pártok már megtanulták, mit enged a Fidesz és mit nem.

Azt állítja, hogy az ellenzéki pártok idomították magukat a Fidesz elvárásaihoz, és csak addig mennek el, ameddig engedi?