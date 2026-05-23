Zelenszkij Orbánra hivatkozva vágott vissza az EU-nak

Méltánytalannak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Ukrajna társult európai uniós tagáságáról szóló felvetést az EU-s vezetőknek küldött, a Reuters hírügynökség által szombaton szemlézett levelében.

Az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének, valamint Nikosz Hrisztodulidesznek, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ebben a félévben ellátó Ciprus elnökének küldött levélben az ukrán államfő Friedrich Merz német kancellár azon felvetésére reagált, mely szerint:

Ukrajnának a teljes jogú csatlakozási folyamat idejére társult tagsági státuszt kellene kapnia

ennek értelmében Ukrajna vezetője részt vehetne az EU-csúcstalálkozókon, de szavazati jog nélkül

Kijev képviselőt delegálhatna az Európai Bizottságba

valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentbe is.

Ezt kevesli most Zelenszkij az alábbi érvekkel:

„Európát védelmezzük; egészen, nem részlegesen és nem félintézkedésekkel”

„Ukrajna méltányos hozzáállást érdemel, és egyenlő jogok illetik meg Európában”

„megfelelő az idő arra, hogy érdemben és teljeskörűen előrelépjünk Ukrajna EU-s tagságának ügyében”.

Magyar vonatkozása is van Zelenszkij üzenetének, ugyanis kijelentette:

Az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból „lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon”.

Mindeközben szombaton Zelenszkij bejelentette, hogy az ukrán hadsereg támadást intézett az oroszországi Perm régiójában lévő Metafrax vegyipari gyár ellen. A gyár 1700 kilométerre található az orosz-ukrán határtól, és „az orosz hadsereget is ellátja a többi között drónokkal, rakétahajtóművekkel és robbanószerekkel; a vállalatnál felfüggesztették a gyártást”.

Szombatra virradóra ugyanakkor orosz dróntámadás érte az északkelet-ukrajnai Szumi városát, melynek kormányzója közölte: a drón egy temetési menet közelében csapódott be; legkevesebb egy ember meghalt, kilencen megsebesültek. Az orosz határtól mindössze 30 kilométerre lévő várost rendszeresen éri orosz drón-és rakétatámadás.