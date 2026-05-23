Gaudi-Nagy Tamás feljelenti Magyar Pétert, a miniszterelnök három smiley-val reagált

Gaudi-Nagy Tamás közösségi oldalán reagált a K. Endre kegyelmi ügyében történt fejleményekre, bejegyzésében belengette, hogy büntető- és polgári peres eljárást tervez indítani Magyar Péter ellen, ehhez a vele szolidáris Schiffer Andrással is felvette a kapcsolatot.

Május 19-én, a kegyelmi ügyben tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök Gaudi-Nagy szerint „a közjogi tisztségével teljesen összeegyeztethetetlen, példátlan módon ügyvédellenes uszítást és hazudozást folytatott”, amikor az ügyvéd nevére utaló kifejezéssel azt sugallta, hogy Gaudi-Nagy érdemi szerepet játszott az ügyben. (A miniszterelnök ekkor nem nevezte meg, a kegyelmi kérvényt benyújtó ügyvéd kilétéről csupán annyit mondott: „Én magam nagyon szeretem a katalán népi művészetet / építészetet, érti, aki érti.”).

Gaudi-Nagy akkor közleményben reagált: leszögezte, hogy a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, semmilyen lobbitevékenységet nem végzett és semmilyen tisztességtelen, ügyvédi hivatás szabályaival össze nem egyeztethető lépést nem tett K. Endre ügyében. Ezen felül kijelentette: Magyar Péter álláspontja szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító.

A közleményét követően Gaudi-Nagy szerint Magyar hivatali helyzetével személyes céljaiból visszaélve próbálta nyomás alá helyezni és ezzel a védői titok megőrzésére vonatkozó ügyvédi kötelezettsége megszegésére rábírni. Ez alatt azt az üzenetet érti, amit a miniszterelnök saját profilján és az ügyvéd posztja alatt is megosztott, és ami annyiból állt:

„Csodálatos. Akkor ügyvéd úr ezek szerint felhatalmazza a kormányt, hogy nyilvánosságra hozza a kegyelmi dossziéban lévő esetlegesen ön által jegyzett dokumentumot? Igen, vagy nem?”

Az ügyvéd erre akkor ismét közleményben fejtette ki, hogy az ügyvédi titokkörbe tartozó adat titokgazdája nem az ügyvéd, hanem az ügyfél. Ezen kívül pedig – immár letegezve a miniszterelnököt – számos kritikát megfogalmazott Magyarral kapcsolatban.

Mostani posztjában azt írja: „A kényszerítő és besározó szándékkal május 19-én tartott sajtótájékoztatójával, továbbá az azt megelőző, majd azt követő, nekem címzett nyilvános közléseivel Magyar Péter miniszterelnök jogtalan hátrányokozás célzatával, hivatali helyzetével visszaélve teljesen alaptalanul sértette meg jó hírnevemet és követett el sérelmemre több súlyos bűncselekményt.”

Mindezért kemény büntetőjogi és polgári jogi elégtételt fogok venni rajta rövidesen, a megfelelő eljárások megindításával.

Hozzáteszi: ennek érdekében felvette a kapcsolatot „a velem szolidáris dr. Schiffer András ügyvéd kollégával, egykori egyetemi évfolyamtársammal és egykori országgyűlési képviselőtársammal”.

A magyar miniszterelnök az Index cikke alatt Facebookon rövid hozzászólásban jelezte véleményét Gaudi-Nagy Tamás bejelentésével kapcsolatban: három darab sírva röhögős emojival reagált a hírre.