„Dől a dominó” – Magyar Péter reagált Novák Katalin kabinetfőnökének nyilatkozatára

Dől a dominó – reagált Magyar Péter Facebook-oldalán a 24.hu szombat délelőtt megjelent cikkére, amelyben Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke azt mondta lapunknak: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet.

Már csak egy kérdés maradt

A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott:

Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét.

Cikkünkben Schanda Tamás szavai megerősítik, hogy Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter (akinek Novák az államtitkára volt) intenzíven lobbizott Kónya Endre kegyelméért, a kabinetfőnököt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el. Schanda arról is beszélt lapunknak, mit gondol ma Kónya Endre kegyelméről. A részleteket a cikkünkben olvashatják.