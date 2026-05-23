magyar péterkegyelmi ügynovák katalinschanda tamás
Belföld

„Dől a dominó” – Magyar Péter reagált Novák Katalin kabinetfőnökének nyilatkozatára

magyar péter
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 05. 23. 11:45
magyar péter
Varga Jennifer / 24.hu
A miniszterelnök a 24.hu cikkére reagált röviden.

Dől a dominó – reagált Magyar Péter Facebook-oldalán a 24.hu szombat délelőtt megjelent cikkére, amelyben Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke azt mondta lapunknak: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet.

Már csak egy kérdés maradt

A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott:

Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét.

Cikkünkben Schanda Tamás szavai megerősítik, hogy Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter (akinek Novák az államtitkára volt) intenzíven lobbizott Kónya Endre kegyelméért, a kabinetfőnököt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el.  Schanda arról is beszélt lapunknak, mit gondol ma Kónya Endre kegyelméről. A részleteket a cikkünkben olvashatják.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
14 kilométeres a dugó az M1-esen
Hétfői szünnap: mit ünneplünk pünkösdkor?
Lecsaptak a rendőrök a nagymamára, aki élőben gamerkedik – unokája orvosi számláira gyűjti a pénzt
Megjelent a határozat: a kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból
Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik