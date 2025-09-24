Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést

Tuzson Bence a Facebook-oldalán nyilvánosságra hozta az Igazságügyi Minisztérium vizsgálati jelentését a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, valamint a nyilvánosságban megjelent állításokról.

A jelentés elején megállapítják: a kormány zéró toleranciát hirdetett a gyermekekkel, fiatalkorúakkal szembeni bűncselekmények bűnelkövetőivel szemben. A jelentésben szereplő cselekményekre a Nemzeti Védelmi Szolgálat által elvégzett vizsgálat eredményeképp derült fény és indult büntetőeljárás.

Ezt követően felsorolják a tényeket, melyeket változtatás nélkül közlünk:

A Budapesti Javítóintézet (továbbiakban Szőlő utcai javítóintézet) feladata a bíróságok által letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúk számára javítóintézeti ellátás és nevelés biztosítása. A javítóintézet – a köznyelvben fiatalkorúak börtöne – olyan intézet, amely 12–18 éves korú büntetőeljárásban terheltként szereplő fiatalok nevelését végzi. A Szőlő utcai javítóintézetben kizárólag fiúk javítóintézeti ellátását végzik. A Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével szemben büntető eljárás zajlik, az eljárásban eddig felmerült adatok alapján fiatalkorú személy sem sértettként sem elkövetőként nem érintett. A Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével szemben azért indult eljárás mert az intézetben több nagykorú, huszonéves nőt alkalmazott, akik a gyanú szerint az ő tudtával vagy szervezésében prostitúciós tevékenységet folytattak, amiből az igazgató anyagi hasznot húzhatott. A Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével kapcsolatos ügy alapjául egy átfogó, a bűncselekmény alapos gyanúját felvető titkos információgyűjtést is magában foglaló eljárás szolgált. Sem az ügy feltárása, sem a folyamatban lévő büntetőeljárás során sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel.

Ezt követően Semjén Zsolt nevét nem említve azt írják, hogy „a büntetőüggyel kapcsolatban megjelent állítások időrendje, a megszólalók személye alapján alappal feltételezhető, hogy egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik, amelynek célja a kormány cselekvőképességének korlátozása.

Az időrend a következő a jelentésben:

2025.09.08.

Politikai szereplőkre, kormánytagokra vonatkozó állítások elsőként Kuslits Gábortól hangzanak el. Kuslits Gábor Válasz Online-nak adott interjújában névtelenül kormányzati politikusokat vádol meg pedofíliával a Szőlő utcai ügy kapcsán.

Jámbor András a Válasz Online cikk megjelenésének napján, szeptember 8-án délután közzétett egy videót a témában, amellyel összefoglalja az interjú – politikai szempontból vett – lényegét és arra kéri a követőit, hogy támogassák a gyermekvédelmi rendszer reformját érintő javaslatát.

Politikai szereplőkre, kormánytagokra vonatkozó állítások elsőként hangzanak el. Kuslits Gábor Válasz Online-nak adott interjújában névtelenül kormányzati politikusokat vádol meg pedofíliával a Szőlő utcai ügy kapcsán. a Válasz Online cikk megjelenésének napján, szeptember 8-án délután közzétett egy videót a témában, amellyel összefoglalja az interjú – politikai szempontból vett – lényegét és arra kéri a követőit, hogy támogassák a gyermekvédelmi rendszer reformját érintő javaslatát. 2025.09.09.

Jámbor András ezt követően másnap is két posztban foglalkozott a témával, a második napi videós tartalmat – amely arról szól, hogy Orbán Viktor Kötcsén még a gyerekek megvédéséről beszélt, másnapra pedig kiderült, hogy hazudott – egyértelműen ugyanott és ugyanazon a napon készítették el, mint az elsőt.

Jámbor András ezt követően másnap is két posztban foglalkozott a témával, a második napi videós tartalmat – amely arról szól, hogy Kötcsén még a gyerekek megvédéséről beszélt, másnapra pedig kiderült, hogy hazudott – egyértelműen ugyanott és ugyanazon a napon készítették el, mint az elsőt. 2025.09.12.

Jámbor 10:51-kor Facebook oldalán bejelentette, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Jámbor András a cikk szeptember 8-i megjelenése óta (leszámítva a Józsefvárosi időközi választás előtti közvetlen, pár napos időszakot, szeptember 18–21. között) minden nap posztolt, vagy megosztott egy általa készített videót a témáról, tehát egyértelműen napirenden tartja azt. Volt olyan nap, amikor kizárólag ebben a témában osztott meg tartalmat.

Jámbor 10:51-kor Facebook oldalán bejelentette, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Jámbor András a cikk szeptember 8-i megjelenése óta (leszámítva a Józsefvárosi időközi választás előtti közvetlen, pár napos időszakot, szeptember 18–21. között) minden nap posztolt, vagy megosztott egy általa készített videót a témáról, tehát egyértelműen napirenden tartja azt. Volt olyan nap, amikor kizárólag ebben a témában osztott meg tartalmat. Dobrev Klára egy videóban nem sokkal Jámbor András után jelentette be, hogy ők is vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik (a DK egészen eddig nem szólalt meg a témában).

egy videóban nem sokkal Jámbor András után jelentette be, hogy ők is vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik (a DK egészen eddig nem szólalt meg a témában). Molnár Áron színművész a Gyűlöletbeszéd elleni tüntetést promótáló videójában a fenti állításokat felerősítő állításokat tesz.

színművész a Gyűlöletbeszéd elleni tüntetést promótáló videójában a fenti állításokat felerősítő állításokat tesz. Vályi István, a Total Car volt újságírója Facebook-oldalán közzéteszi azt a videót, amit másnap Káncz Csaba geopolitikai szakértő megoszt a Facebook oldalán.

a Total Car volt újságírója Facebook-oldalán közzéteszi azt a videót, amit másnap geopolitikai szakértő megoszt a Facebook oldalán. 2025.09.13.

Káncz Csaba József Facebook posztban – tényekkel alá nem támasztott állításokban – utal Juhász politikai kapcsolataira és tevékenységére.

Káncz Csaba József Facebook posztban – tényekkel alá nem támasztott állításokban – utal Juhász politikai kapcsolataira és tevékenységére. Káncz posztját követően lepték el a Facebookot a további bejegyzések. Többek között Erdei Sándor Zsolt (Rokker Zsolti) és Dr. Dániel Péter is posztolt a témában, de a legfelkapottabb poszt 5500 megosztással Vass Bélához köthető, aki a TalpraTúr Tisza Sziget Mezőtúr csoportképen, illetve önkéntesként több tiszás képen is szerepel és nagyon sok tiszás posztot oszt meg.

köthető, aki a TalpraTúr Tisza Sziget Mezőtúr csoportképen, illetve önkéntesként több tiszás képen is szerepel és nagyon sok tiszás posztot oszt meg. 2025.09.15.

Barabás Richárd , a Párbeszéd társelnöke a Facebookon nyílt levelet tett közzé Orbán Viktornak címezve.

, a Párbeszéd társelnöke a Facebookon nyílt levelet tett közzé Orbán Viktornak címezve. 2025.09.16.

Dobrev Klára nyílt levelet írt Pintér Sándor Belügyminiszternek, amelyben a pedofil botrány kivizsgálását sürgette.

A megjelent állításokkal kapcsolatos tények a következők az IM jelentése szerint:

„A folyamatban lévő büntetőeljárás keretében Kuslits Gábor és Káncz Csaba tanúként meghallgatásra kerültek és tanúvallomást tettek.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítást szóbeszédre alapozta” – írták.

Megjegyezték, Kuslits Gábornak 2022. május 17-től kapott megbízást a Kossuth Lajos Gyermekotthon intézményvezetői feladatainak ellátására. Ezt követően 2022. október 16-án az intézményvezetői feladatok ellátására szóló helyettesítési megbízást a munkáltató visszavonta. A Gyermekotthonban betöltött közalkalmazotti jogviszonyát a felek 2022. október 31. napjával közös megegyezés keretében megszüntették.

A következő tény a jelentés szerint, hogy Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.

Ezen a ponton megjegyzésként hozzáteszik, „Káncz Csaba 1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége gazdasági tanácsosa volt. Vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatta. Káncz 2015–2017-es időszakban (megszakításokkal) a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének (Molnár Zsolt, MSZP) tanácsadójaként a zárt üléseken is rendszeresen részt vett.

A Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, illetve hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről.”

A jelentés azzal tárul:

A kormánytagok és a kormánypártok feljelentést tettek és tesznek, valamint minden rágalmazóval szemben jogi eljárást indítanak. A vizsgálat a Kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseinek feltárása érdekében folytatódik.

Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben megjelent cikkében írt arról, hogy a Novák Katalin-féle kegyelmi ügy óta építik a legsötétebb gazemberek mindazt, ami most kibontakozik, miközben a KDNP volt tagja tüntetést szervezett a javítóintézethez.

Arról, hogy mit lehetett tudni eddig a Szőlő utcai ügyről, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.