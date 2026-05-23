Max Verstappen: Megerősíthetem, maradok a Forma-1-ben!

A holland pilóta Kanadában válaszolt az újságírók kérdéseire a sprintfutam előtti időmérőt követően. A De Telegraaf nyíltan rá is kérdezett, hogy mire lehet számítani a jövőben, mert Verstappen többször utalt rá, hogy otthagyhatja az F1-et.

Hacsak nem tőrténik valami őrült rendkívüli dolog, de nem számítok ilyesmire. Bízom benne, hogy mindenki tartja a szavát, de megerősíthetem, maradok a Forma-1-ben

– mondta a négyszeres világbajnok.

A 28 éves versenyző élesen bírálta az idei szabályváltoztatásokkal, különösen az elektromos erőforrások felhasználásának arányával. Az utóbbi időben közeledtek egymáshoz a pilóták és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vezetőivel.

Verstappen a Kanadai Nagydíj sprintfutamán a hetedik helyről rajtol majd szombaton.