stephen colbertdonald trump
Szórakozás

Trump AI-videóval szemléltette, hogy Stephen Colbertet bedobná egy szemetes kukába

admin Besenyei Balázs
2026. 05. 23. 07:21

Donald Trump sajátosan ünnepli, hogy lekerült az amerikai tévéképernyőkről az elnökkel mindig kritikus Stephen Colbert The Late Show with Stephen Colbert című talkshow-ja.

Colbert műsora tegnap este volt adásban utoljára a CBS-en: a csatorna vezetése szerint ez pénzügyi döntés volt, de sokan politikai okokat vélnek látni emögött, mivel Colbert rutinszerűen célponttá tette Trumpot az adásokban.

Trump megosztott egy mesterséges intelligencia által készített videót a műsor megszűnése kapcsán a közösségi oldalán, amiben az elnök maga sétál be Colberthez a stúdióba, majd fölemeli és bedobja őt a kukába. Ezt követően elindul a Village People YMCA-je, amit Trump annyira kedvel.


A Colbert és Trump közti csörtékről itt írtunk:

Kapcsolódó
Trump legnagyobb tévés kritikusa most fog csak igazán bekeményíteni, a late night show-k viszont eltűnhetnek
Tényleg Trump miatt törölték Stephen Colbert műsorát? Mi ez a késő esti műfaj, amiért évtizedekig odavoltak az amerikaiak? És van-e még jövője?
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Köldökig kivágott estélyiben gálázott Heidi Klum
Lakner Zoltán: Ezentúl nem lehet majd kislisszolni a válaszadás alól úgy, ahogy azt Balog Zoltán tette
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik