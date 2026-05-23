Trump AI-videóval szemléltette, hogy Stephen Colbertet bedobná egy szemetes kukába

Donald Trump sajátosan ünnepli, hogy lekerült az amerikai tévéképernyőkről az elnökkel mindig kritikus Stephen Colbert The Late Show with Stephen Colbert című talkshow-ja.

Colbert műsora tegnap este volt adásban utoljára a CBS-en: a csatorna vezetése szerint ez pénzügyi döntés volt, de sokan politikai okokat vélnek látni emögött, mivel Colbert rutinszerűen célponttá tette Trumpot az adásokban.

Trump megosztott egy mesterséges intelligencia által készített videót a műsor megszűnése kapcsán a közösségi oldalán, amiben az elnök maga sétál be Colberthez a stúdióba, majd fölemeli és bedobja őt a kukába. Ezt követően elindul a Village People YMCA-je, amit Trump annyira kedvel.



