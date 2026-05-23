Kirúgták Tom Hardyt a Guy Ritchie-féle gengsztersorozatból

Befejeződött a Guy Ritchie és Ronan Bennett nevével fémjelezett Gengsztervilág (eredetiben MobLand) című sorozat második évadának forgatása, a harmadikba pedig már nem várják vissza Tom Hardyt – írta meg a Deadline.

Hardy Pierce Brosnan és Helen Mirren mellett az egyik főszerepet játszotta a maffiacsaládról szóló sorozatban, aminek londoni premierjéről itt, első évadáról pedig itt írtunk bővebben. Ebben Hardy abszolút központi szereplő volt, a Harrigan család kissé fásult, de angyali türelemmel megáldott fixerét, Harry de Souzát alakító színész volt a legtöbbet a képernyőn, becsületesen el is cipelte a show-t a vállán.

A Deadline értesülései szerint a harmadik évad forgatókönyvírói már a második évad premierje előtt megkezdték a munkát, a lap forrásai viszont megerősítették: az új évad már Tom Hardy nélkül készül majd.

A forgatások ugyanis nem voltak zökkenőmentesek: a források szerint a sorozat írója, vezető producere és showrunnerje, Jez Butterworth és a színész közötti feszültség olyan mértékben fokozódott, hogy már nem tudtak tovább együtt dolgozni. Az Entertainment Weekly azt írja, Hardy olyan súlyos konfliktusba keveredett a producerekkel, hogy Butterworth kilépéssel fenyegetőzött, végül azonban Hardyt bocsátották el.

Több lap is arról számol be, hogy Hardy sokat késett a forgatásokról, ami miatt konfliktusai voltak a stábbal. Ezenkívül megpróbálta átírni a szövegeit is. Nemrég a Daily Mail arról számolt be, hogy Mirren egyre elégedetlenebb volt Hardyval.