Vidéki prókátor: Sok kártékony figurája volt ennek a görénykurzusnak, de Balog a legkártékonyabbak közé tartozik

Balog Zoltánt nem csak a Kónya Endrének adott elnöki kegyelemért terheli súlyos felelősség, hanem azért is, hogy az általa állami kitüntetésre javasolt Vásárhelyi és a neki is köszönhetően elnöki kegyelemben részesült Kónya által elkövetett bűncselekmények egyáltalán megtörténhettek – írta a 24.hu cikkének megjelenését követően Facebook-bejegyzésében a Vidéki prókátor, azaz Fülöp Botond ügyvéd, aki a kegyelmi ügy kirobbantója volt.

Lapunknak ugyanis nyilatkozott Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke, aki azt mondta: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Cikkünkben Schanda Tamás szavai megerősítik, hogy Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter (akinek Novák az államtitkára volt) intenzíven lobbizott Kónya Endre kegyelméért, a kabinetfőnököt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el. Schanda arról is beszélt lapunknak, mit gondol ma Kónya Endre kegyelméről. A részleteket a cikkünkben olvashatják.

Magyar Péter is reagált a megjelent írásra, a miniszterelnök úgy fogalmazott: „Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét.”

Súlyos szerep

Fülöp Botond hosszú Facebook-bejegyzésében pedig többek közt arról írt, hogy

Balog Zoltánnak, a református egyház püspökének a kegyelmi ügyben játszott szerepe már csak azért is rendkívül súlyos, mert őt alapvető politikai és erkölcsi felelősség terheli azért, hogy az intézetben élő fiatalkorúk sérelmére elkövetett szörnyű bűncselekmények a Vásárhelyi-Kónya páros által vezetett bicskei gyermekotthonban megtörténhettek.

Az ügyvéd kitért arra is, hogy Balognak az Emmi minisztereként 2012 és 2018 között a felügyelete alá tartozott a bicskei gyermekotthon is, így nem hivatkozhat arra, hogy nem tudott az igazgatóval felmerült vádakról. Emlékeztetett egyúttal arra, hogy 2012-ben részletes ombudsmani jelentés készült a gyermekotthonban történti visszaélésekkel kapcsolatban, miután több gyermek videóba mondta, hogy mit tett velük az igazgató. Fülöp jelezte:

Ekkor büntetőeljárás is indult Vásárhelyivel szemben, melyet azonban bizonyítottság hiányában a nyomozó hatóság megszüntetett. Balog azonban nem gondolta úgy, hogy a Fideszbe beágyazott, »jó keresztény« és »Jó magyar« Vásárhelyit ki kellene penderíteni a gyermekvédelem rendszeréből (szemben más munkavállalókkal, akiket egy Facebook-poszt megosztásáért is símán kirúgtak). Baloggal ellentétben alighanem minden egészséges erkölccsel és józan ésszel megáldott ember azonnal eltávolította volna az igazgatót.

Fülöp szerint Kónya Endre is Balognak „köszönheti”, hogy börtönbe kellett vonulnia, mivel „ha Balog felmenti Vásárhelyit, vagy csak eltávolítja az intézményből, nagy valószínűség szerint nem történtek meg volna azok a bűncselekmények, melyekben Kónyát bűnösnek találták. Ugyanez lett volna a helyzet akkor is, ha Vásárhelyi végig le van tartóztatva. Kónya Endrének sajnos még ezt sem sikerült megértenie, hogy neki Balog nem jót, hanem rosszat tett. Mindazonáltal nem ez a legfontosabb dolog, amit nem ért, vannak ennél sokkal súlyosabb tévedései is, példul a saját erkölcsi felelősségével kapcsolatban.”

Görénykurzus

Balog tehát miniszterként elsőrendű politikai és morális felelősséget viselt Vásárhelyi és Kónya cselekményeiért, a felmentés helyett kitüntetésre javasolta azt az igazgatót, akivel kapcsolatban részletes ombudsmani jelentés készült és akivel szemben a nevelése, gondozása, felügyelete alatt álló gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények gyanúja miatt korábban bünetőeljárás indult, hagyta, hogy az igazgató a gyanú tárgyát képező bűncselekmények sértetteivel a büntetőeljárás ideje alatt is egy helyen éljen és ezáltal megpróbálja ezen sértetteket befolyásolni, majd pedig, miután ennek kísérlete valóban megtörtént, kilobbizta a kegyelmet az igazgató bűntársának. Azért, ez így együtt, valóban nem semmi

– írta a Vidéki Prókátor, aki szerint az egész ügy „a förtelmes orbáni görénykurzusnak arra az alapvető jellemzőjére mutat rá, hogy a politikai szempontok minden más szempontot felülírtak, még a humánum és az erkölcs legalapvetőbb parancsait és a gyermekek védelmének szempontjait is”.

S tette mindezt egy egyházi ember, akinek Jézus Krisztust kellett volna szolgálnia, de ehelyett Orbán Viktort és az ő nemzetellenes hatalmát szolgálta. Sok kártékony figurája volt ennek a görénykurzusnak, de Balog kétség kívül a legkártékonyabbak közé tartozik. Tragédiák, bűnők és botrányok maradtak csak utána, semmi más

– fogalmazott. Posztját így zárta: „Az is a rendszer morális és intellektuális szintjét mutatja, hogy olyan személyt sikerült államfőnek választani, aki még köztársasági elnökként sem tudta magát korábbi elvtársai befolyásától függetleníteni. Azt pedig, hogy a magyar reformátusok hogyan tudnak együtt élni azzal a teherrel, amit Balog jelent a számukra, megmondom őszintén, elképzelni sem tudom. A pénz valószínűleg nagy úr volt ott is. Nagyobb, mint Jézus Krisztus.”