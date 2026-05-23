Vitézy: Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 23. 12:15
286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei büdzsében.

Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás – a részletekről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be szombaton a Facebook-oldalán.

Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást egyszerűen nem tüntettek fel az idei büdzsében!

– erősítette meg Vitézy Dávid. Magyar Éva kormányszóvivő a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón közölte: Vitézy Dávid arról számolt be az ülésen, hogy a tárcája gazdasági területe több tétel esetén megállapította, azok nem szerepelnek az idei költségvetésben. Ezek a volt Építési és Közlekedési Minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Az Orbán-kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben – mondta.

Vitézy Dávid szombati posztjában közölte, zajlik az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása, és már az első napokban súlyos trükközésre bukkantak:

  • az autópálya-koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja (a szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete),
  • a Budapest–Belgrád-vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint
  • az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége

sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán, miközben ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek.

A problémáról mindenki tudott, a két érintett minisztérium most utólag egymásra próbálja hárítani a felelősséget, a tény ettől még az, hogy ezeket a tételeket nem tüntették fel a büdzsében, hogy a választások előtt kedvezőbb költségvetési hiányt tudjanak bemutatni. Ez csalás, a költségvetés meghamisítása

– fogalmazott. Hozzátette:

Nehéz eldönteni, hogy azt akarták eltitkolni, mennyi pénzt költenek politikai vagy gazdasági okokból fontos, de a közérdek mentén nehezen igazolható projektekre, vagy azt, hogy a választási osztogatás miatt még a kitűzött hiánycélokat sem képesek tartani.

Az elmúlt években mellékvonalakat zártak be, lefújták a vasúti kocsibeszerzéseket, közben pedig szétverték a MÁV saját karbantartó és fővizsgáztató képességét, aminek eredményeként ma ott tartunk, hogy minden negyedik szerelvény üzemképtelen. Eközben a számukra fontos kirakatprojektekre ömlött a pénz – közölte a miniszter.

Hosszú út lesz innen újra fejlődő pályára állítani az országot, de a munkát már elkezdtük – a Pénzügyminisztériummal pedig már dolgozunk azon is, hogy végre tisztán lássuk és a nyilvánosság számára be is tudjuk mutatni a központi költségvetés valós helyzetét

– írta Vitézy Dávid.

