Elhunyt a MÁV-szignál szerzője, Székely Tamás

Életének 100. évében elhunyt Székely Tamás, a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Központi Főnökség Rádió- és Készülékfejlesztési Csoport korábbi vezetője, aki „egyetlen zeneművel írta be magát a történelembe” – közölte a MÁV-csoport a Facebookon szerdán.

Ő volt az, aki 1964-ben üzembe állított MÁVOX hangrendszer adottságait ismerve, a MÁV jeligés pályázatára benevezve, 1972-ben megalkotta a D-A-H-A-Fisz-G-Fisz dallamsort. Nem csupán egy szignált tervezett, hanem egy teljesen elektronikus, mozgó elemek nélküli műszaki berendezést is hozzá, a DG-1-et (dallamgenerátor 1), amely 1973 októberében csendült fel először a Keleti pályaudvaron.

Hozzátették, hogy az utasok által „Tilinkónak” becézett dallamsor a MÁV egységes utastájékoztatásának alapja lett és a célja az volt, hogy az utasokat felkészítse a fontos közleményekre.

Mint írták: