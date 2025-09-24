mávszékely tamás
Elhunyt a MÁV-szignál szerzője, Székely Tamás

2025. 09. 24. 21:02
Életének 100. évében elhunyt Székely Tamás, a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Központi Főnökség Rádió- és Készülékfejlesztési Csoport korábbi vezetője, aki „egyetlen zeneművel írta be magát a történelembe” – közölte a MÁV-csoport a Facebookon szerdán.

Ő volt az, aki 1964-ben üzembe állított MÁVOX hangrendszer adottságait ismerve, a MÁV jeligés pályázatára benevezve, 1972-ben megalkotta a D-A-H-A-Fisz-G-Fisz dallamsort. Nem csupán egy szignált tervezett, hanem egy teljesen elektronikus, mozgó elemek nélküli műszaki berendezést is hozzá, a DG-1-et (dallamgenerátor 1), amely 1973 októberében csendült fel először a Keleti pályaudvaron.

Hozzátették, hogy az utasok által „Tilinkónak” becézett dallamsor a MÁV egységes utastájékoztatásának alapja lett és a célja az volt, hogy az utasokat felkészítse a fontos közleményekre.

Mint írták:

Székely Tamás munkája bebizonyította, hogy egy mérnöki zsenialitás és egy finom dallam párosításával olyan emlékezetes hangzásvilágot lehet teremteni, amely generációkon át elkísér minket.

