dudás miki szigligeti ivett
Szigligeti Ivett Dudás Miki haláláról: Azt sem tudták megállapítani biztosan, hogy a lakásban történt-e ez az egész

2026. 05. 23. 07:05
Hajdú Péter beszélgetős műsorában járt Szigligeti Ivett, Dudás Miki özvegye.

A Blikk szemléje szerint Szigligeti nem hajlandó elfogadni a válaszokat, amiket Dudás halála kapcsán kapott: a 34 éves világbajnok kajakozó holttestére január 5-én, otthonában találtak rá, hónapokkal később úgy fogalmaztak a hatóságok: „A nyomozás azt állapította meg, különös tekintettel az igazságügyi orvos- és toxikológiai szakvéleményre, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta”.

Szigligeti erre azt mondja:

Azt sem tudták megállapítani biztosan, hogy a lakásban történt-e ez az egész. Azt mondták, hogy az is lehet, hogy az utcán esett el valahol, és nem mérte fel, hogy ekkora a baj, és még haza tudott menni; amivel én nem értek egyet, mert erre azt mondom, hogy ha valaki elesik, és beüti a fejét, azért érzi, hogy baj van. Azért ott csak érzed, hogy olyan mértékű a fejsérülésed, hogy esetleg segítségre van szükséged. Akkor biztos, hogy felhívott volna engem. Itt az egészben számomra azért nem világos semmi, mert nem hívott fel

– mondja Szigligeti Ivett.

