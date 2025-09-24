A fideszes vezetésű és többségű Budavári Önkormányzat Gazdasági Bizottsága 25 értékes műemléki lakás hatalmas kedvezménnyel való eladásáról dönt csütörtökön rendkívüli ülésen.

Kedden derült ki, hogy az egyik érintett, Dísz téren lévő, 2. emeleti, 170 négyzetméteres lakást Somlai Bálint bérli szüleivel és testvérével. Somlai Matolcsy Ádám barátja, a RAW Development tulajdonosa, amit a Magyar Nemzeti Bank közpénzmilliárdos megrendelései hízlaltak fel, a cégnek csak tavaly 67 milliárd forint volt a cég bevétele. Az előterjesztés szerint Somlaiék a lakást a 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehetnék meg.

Böröcz László fideszes polgármester a Somlai család által bérelt lakás érintettségének kiderülése utáni napon, szerdán jelentette be a Facebook-oldalán, hogy a gazdasági bizottság rendkívüli ülésén a Fidesz-frakció nem fogja megszavazni a NER-es üzletember által is bérelt lakás értékesítését.

„Joggal sérti az emberek erkölcsi érzékét, hogy az önkormányzat egy olyan ingatlant értékesítsen a jogszabályokban meghatározott jelentős kedvezménnyel a bérlők számára, ahol egy több tízmilliárdos árbevételű cég tulajdonosának és ügyvezetőjének a lakcíme is van és bérlőtársi jogviszonyt létesített. Még akkor is, ha a bérlő szülők már negyven éve szerződésben állnak az önkormányzattal. Különösen érthető ez a felháborodás, ha egy, a korábbi MNB-vezetéstől sok tízmilliárdos megbízásokat elnyerő, milliárdos nyereséget termelő cég tulajdonosáról van szó, akivel kapcsolatban jelenleg nyomozás folyik.” – írta.

Böröcz azt javasolja, hogy „Somlai úr a piacon próbáljon meg lakást vásárolni a szüleinek”.