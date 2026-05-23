m0balesettorlódásdugó
Belföld

Szalagkorlátnak ütközött és felborult egy személyautó, az M0-áson is torlódások vannak

admin Varga Zsuzsa
2026. 05. 23. 11:30

Szalagkorlátnak ütközött, majd oldalára borult egy személyautó és egy utánfutó az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Gyál közelében, a 34-es és 35-ös kilométerszelvény között – közölte a katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon csak a belső sáv járható, torlódásra kell számítani.

A Blikk információi szerint a baleset helyszínéhez közeli Mol-kútnál 11-kor még egy katonai konvoj is tartózkodott, a továbbinduláskor vélhetően ők is okoznak majd némi fennakadást.

Szombat délelőtt több helyen is dugóra kell számítani: baleset miatt 14 kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán Bicskénél, egy másik karambol miatt pedig az M7-es autópályán Tárnoknál 8 kilométeren torlódtak fel a járművek.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
14 kilométeres a dugó az M1-esen
Hétfői szünnap: mit ünneplünk pünkösdkor?
Kigyulladt egy gárdonyi üzem hajnalban, nagy erőkkel vonult ki a tűzoltóság
Megjelent a határozat: a kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból
Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik