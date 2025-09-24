bárándy pétertuzson benceszőlő utcai javítóintézetpedofilia
Bárándy Péter a Szőlő utcai jelentésről: Utólag papírozhatták le Tuzson Bence hatáskörét

Mohos Márton / 24.hu
Tuzson Bence Tusnádfürdőn 2024. július 26-án.
admin Kozák Dániel
2025. 09. 24. 17:49
Mohos Márton / 24.hu
Tuzson Bence Tusnádfürdőn 2024. július 26-án.

Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter először nem értette, hogy milyen alapon készíthette a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések kivizsgálása és a gyermekek védelme érdekében címet viselő jelentést Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter.

„Annak az okát keresem, miért az igazságügyi miniszter az, aki kiadott egy ilyen jelentést. Sem a nyomozóhatóság fölött nincs kompetenciája, sem a titkosszolgálatok fölött nincs kompetenciája, leszámítva a titkosszolgálatokkal kapcsolatos egy engedélyezési jogkörét, de itt nem erről van szó” – jelentette ki a 24.hu érdeklődésére a jelenleg ügyvédként praktizáló Bárándy Péter, aki kérésünkre elolvasta a háromoldalas irományt.

Majd, miután felhívtuk a figyelmét a mai Magyar Közlönyre, amelyben egyetlen jogszabályként Orbán Viktor miniszterelnök kormányrendeletben szerda 13 órai hatállyal felhatalmazta az igazságügyért felelős minisztert, hogy kivizsgálja a Szőlő utcai javítóintézetben történteket, és az ezzel összefüggésben zajló büntetőeljárás során keletkező összes iratot, dokumentumot megismerheti, Bárándy a következőt mondta:

