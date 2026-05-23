Törökországba igazol a Fradi mellőzött csatára

A 34 éves támadó 2023 nyarán a Crvena zvezda csapatától igazolt a zöld-fehérekhez. Noha nem tudta igazán beverekedni magát a kezdőcsapatba, 94 mérkőzésen így is pályára lépett, ezeken 31 gólig jutott, köztük néhány kulcsfontosságú találattal. Robbie Keane irányítása alatt apránként teljesen kiszorult a csapatból, két bajnoki címmel és egy Magyar Kupa-győzelemmel búcsúzik három év után a Fraditól.

Pesic korábban játszott már a Karagümrükben, a 2021/22-es idényben 31 mérkőzésen 14 gólt szerzett.