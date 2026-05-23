sportfocilabdarúgásaleksandar pesic
Foci

Törökországba igazol a Fradi mellőzött csatára

Aleksandar Pesic, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 9. fordulójában, a Ferencvárosi TC - Paksi FC mérkõzésen.
Hegedüs Róbert / MTI
Aleksandar Pesic, a Paks elleni bajnokin.
24.hu
2026. 05. 23. 11:55
Aleksandar Pesic, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 9. fordulójában, a Ferencvárosi TC - Paksi FC mérkõzésen.
Hegedüs Róbert / MTI
Aleksandar Pesic, a Paks elleni bajnokin.
A török élvonalból kieső Fatih Karagümrük labdarúgócsapata bejelentette, hogy szerződteti Aleksandar Pesicet.

A 34 éves támadó 2023 nyarán a Crvena zvezda csapatától igazolt a zöld-fehérekhez. Noha nem tudta igazán beverekedni magát a kezdőcsapatba, 94 mérkőzésen így is pályára lépett, ezeken 31 gólig jutott, köztük néhány kulcsfontosságú találattal. Robbie Keane irányítása alatt apránként teljesen kiszorult a csapatból, két bajnoki címmel és egy Magyar Kupa-győzelemmel búcsúzik három év után a Fraditól.

Pesic korábban játszott már a Karagümrükben, a 2021/22-es idényben 31 mérkőzésen 14 gólt szerzett.

Kapcsolódó
Robbie Keane távozik a Ferencvárostól
Robbie Keane távozik a Fraditól – sajtóhír
Tavaly bajnok volt a csapattal, idén ez nem jött össze, mert a Győr előzött, de a Magyar Kupát megnyerte,
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Jól látszott a szintkülönbség – égető kérdésre mutatott rá az Európa Liga-döntő

Friss

Népszerű

Összes
Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik