Lélegeztetőgépen az egyik tiszaújvárosi sérült

Vajda János / MTI
Mentõhelikopter a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének közelében 2026. május 22-én.
2026. 05. 23. 12:28
Három társával együtt kezelik a debreceni egyetemi égési centrumban, állapotuk stabil.

Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül.

Erről az egyetem számolt be.

A közleményben az olvasható, hogy:

a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

Ahogy beszámoltunk róla, a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során péntek reggel robbanás történt. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A helyszínre három mentőhelikopter érkezett, két sérültet már péntek délután hazaengedtek a kórházból.

A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

A baleset kapcsán megszólalt a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Székely Tamás, aki arról számolt be, hogy a halálos áldozattal és súlyos égési sérülésekkel járó esetek komoly strukturális kockázatokra hívják fel a figyelmet. Úgy véli, az iparági tapasztalatok szerint a technológiai balesetek jelentős része mögött a dolgozók túlterheltsége áll.

Az akár veszélyes mértékű létszámhiány egyaránt jelen van a vegyiparban, a gyógyszeriparban és az autóiparban is. A cégek a feszített munkaerőpiaci helyzet és a költségcsökkentési kényszer miatt végletekig kicentizett létszámokkal dolgoznak.

